Chiếc xe tải chở một chiếc máy bay bị mắc dưới gầm cầu và khiến giao thông gián đoạn. Theo nhận định, chiếc máy bay này là phế liệu và đang được vận chuyển để bỏ đi.

Trang One Mile at a Time cho biết, chiếc máy bay A320 này trước đây thuộc sở hữu của Air India. Nó đã được đưa lên một chiếc xe tải và di chuyển khỏi sân bay quốc tế Indira Gandhi gần thành phố New Delhi (Ấn Độ).

Xem video:

browser not support iframe.

Khi chiếc xe chở máy bay đang chạy trên đường cao tốc Gurugram-Delhi thì va vào mặt dưới của một cây cầu dành cho người đi bộ và bị mắc kẹt.

Tình huống xe tải cao lớn bị kẹt hoặc bị “phạt bay nóc” khi chúng chạy qua một gầm cầu thấp hơn đã từng xảy ra khá nhiều, nhưng có lẽ đây là lần đầu có một chiếc máy bay gặp phải sự cố tương tự.

Trả lời The Times of India, một lãnh đạo tại sân bay Delhi xác nhận rằng đó là một chiếc máy bay phế liệu. “Chiếc máy bay này chắc chắn không thuộc đội bay của sân bay Delhi. Trong video, nó đang được vận chuyển mà không có cánh, nó có vẻ là một chiếc máy bay phế liệu và người lái xe có thể đã mắc lỗi khi làm công tác vận chuyển”, người này cho biết.

Đoạn video ghi lại hiện trường cho thấy giao thông trên đường cao tốc bị gián đoạn và ảnh hưởng, các phương tiện buộc phải chạy xe vòng quanh để tránh chiếc xe tải chở máy bay đứng cố định giữa đường.

Hiện vẫn chưa rõ chiếc Airbus bị mắc kẹt dưới gầm cầu trong bao lâu và nó được kéo ra ngoài như thế nào. Nhưng có thể đoán chắc một điều rằng mặt dưới của cây cầu và thân của chiếc máy bay đều sẽ bị hư hại. Điều may mắn trong tình huống này là việc chiếc máy bay đã trở thành phế liệu và nó đang được vận chuyển để bỏ đi.

Quân Hiếu (theo Carscoops)

Bạn đã từng gặp tình huống thót tim khi lái xe? Hãy chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!