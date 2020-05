Với con số 33.276 xe cả lắp ráp trong nước lẫn nhập khẩu phải thu hồi để kiểm tra thay thế bơm nhiên liệu, đây có lẽ đợt thu hồi xe kỷ lục nhất trong vài năm gần đây.

Sáng nay, 13/5, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Cục CT&BVNTD), Bộ Công Thương vừa cho biết mới tiếp nhận báo cáo của Công ty ô tô Toyota Việt Nam về chương trình thu hồi hàng chục nghìn xe để kiểm tra và thay thế bơm nhiên liệu.

Tổng số xe thu hồi lên tới 33.276 xe đã bán ra thị trường, trong đó, có 29.513 xe lắp ráp trong nước (CKD) đã bán ra thị trường gồm các thương hiệu Camry, Corolla, Innova và 3.763 các xe nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) gồm các thương hiệu Lexus, Land Cruiser 200, Alphard và Fortuner.

Trong đó, ở nhóm xe trong nước, mẫu xe bị thu hồi nhiều nhất cũng là mẫu SUV ăn khách Innova với 20.755 xe sản xuất từ 23/01/2017. Kế đến là 5837 xe Corolla sản xuất trong nước từ 16/01/2018 đến 31/01/2019. Thương hiệu xe sang trong nước có mẫu Camry với 3.060 xe sản xuất từ 20/12/2017 đến 25/03/2019.

Đối với nhóm xe nhập khẩu, mẫu Fotuner đứng đầu với 2.488 xe bị thu hồi, trong đó, duy nhất 1 xe sản xuất vào ngày 13/04/2018, còn lại, các xe đều thuộc lô sản xuất từ ngày 30/05/2018 đến 26/12/2018. Riêng thương hiệu xe Fortuner nhập khẩu về Việt Nam được sản xuất tại nhà máy Toyota ở Indonesia.

Xe Lexus RX450H 2019 cũng thuộc diện phải thay thế bơm nhiên liệu

Còn lại, các thương hiệu nhập khẩu bị thu hồi để thay thế bơm nhiên liệu được sản xuất tại Nhật Bản.

Trong đó, xe đa dụng Alphard bị thu hồi 36 chiếc, trong đó, 15 chiếc sản xuất từ từ 05/10/2017 đến 10/11/2017 và 21 chiếc sản xuất từ 31/07/2018 đến 06/12/2018.

Thương hiệu xe sang Lexus có tới 739 xe thuộc 13 phiên bản bị thu hồi. Lô xe bị thu hồi sản xuất lâu nhất là xe Lexus LS460, được sản xuất từ 20/09/2013 đến 28/01/2015.

Mẫu Land Cruiser 200 cũng có tới 490 xe thuộc lô sản xuất từ 02/09/2013 đến 11/03/2015 bị thu hồi.

Thời gian khắc phục sẽ bắt đầu từ ngày 1/6 năm nay đến hết 1/6/2023.

Theo Toyota Việt Nam, trên các xe trong diện bị ảnh hưởng nổi đèn báo lỗi và các thông tin cảnh báo trên bảng táp lô, động cơ bị rung giật, không khởi động được hoặc xe bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ thấp. Trong một vài trường hợp đặc biệt, xe có thể bị chết máy khi đang chạy ở tốc độ cao, làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm.

Nguyên nhân là do những xe trong dải ảnh hưởng được trang bị một bơm thấp áp, đặt trong bình nhiên liệu, để cung cấp nhiên liệu cho hệ thống phun xăng điện tử. Cánh bơm của các bơm có thể được sản xuất với mật độ vật liệu thấp hoặc loại cánh bơm khác có thể có phát sinh vết nứt do quá trình sấy khô trong quá trình sản xuất. Điều này dẫn tới cánh bơm này có thể bị biến dạng nhất định do tác dụng của xăng. Cánh bơm bị biến dạng có thể va chạm với thân bơm, khiến bơm không hoạt động.

Trước đó, tháng 2, Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo, Toyota Việt Nam phải triệu hồi tới 282 chiếc Lexus RX350 tại Việt Nam để "cập nhật phần mềm điều khiển hộp số tích hợp bên trong ECM và thay thế hộp số nếu có hư hỏng". Các xe này đều được sản xuất từ ngày 19/10/2017 đến 26/12/2018.

Phạm Huyền

