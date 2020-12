Nếu coi xăng là “thức ăn” của ô tô, thì lọc xăng chính là “quả thận” có nhiệm vụ lọc sạch các cặn bẩn trong hệ thống nhiên liệu, giúp xe vận hành mượt mà.

Sau một thời gian sử dụng, bộ phận lọc xăng có thể bị nghẹt, trong trường hợp này, xe sẽ xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Lọc xăng ô tô là bộ phận gì?

Lọc xăng ô tô là bộ phận hết sức quan trọng, nhưng thường bị lãng quên trên hệ thống xe hơi. Bộ phận này đóng vai trò trong việc loại bỏ các cặn bẩn và rỉ sắt, giúp xăng “tinh” hơn trước khi được đưa vào động cơ, đồng thời đảm bảo cung cấp đầy đủ và ổn định nhiên liệu cho xe.

Lọc xăng ô tô (Ảnh minh họa)

Dấu hiệu lọc xăng ô tô bị nghẹt và cách khắc phục

Nếu bộ lọc nhiên liệu bị tắc, động cơ có thể được nạp đủ nhiên liệu, điều này có thể gây ra nhiều vấn đề. Nếu xe xuất hiện những triệu chứng dưới đây, bộ lọc xe ô tô rất có thể bị tắc nghẽn.

Xe không nổ máy, nổ nhưng không chạy được hoặc nổ không ổn định

Động cơ ô tô cần được cung cấp đủ nhiên liệu để khởi động. Khi bắt đầu khởi động xe và gặp hiện tượng xe không thể nổ được hoặc nổ không đều thì rất có thể bộ lọc xăng đã bị nghẹt, do đó xăng không thể đi qua hoặc quá ít xăng đến buồng đốt.

Để xe có thể hoạt động, chủ xe nên nhấn chân ga nhiều lần để tăng lực bơm, từ đó cung cấp đủ lượng xăng cho xe. Sau đó, nên đến trung tâm bảo dưỡng sửa chữa để khắc phục tình trạng của xe.

Xe bị chết máy do không đủ nhiên liệu đến buồng đốt (Ảnh minh họa)



Tiếng động lạ phát ra từ đầu máy

Sau một hồi cố gắng khởi động và máy nổ nhưng lại có tiếng động lạ phát ra trong lòng máy như “tíc tíc” hoặc “keng keng”, thì đó cũng là dấu hiệu bộ lọc xăng nghẹt.

Khi đã hoạt động trong thời gian quá lâu, bộ lọc xăng đã quá bẩn và tắc, dẫn đến lượng xăng đưa vào động cơ không đủ, ảnh hưởng đến công suất làm việc của động cơ. Ngoài ra, điều này đồng thời làm giảm áp suất buồng đốt, tạo ra những tiếng động như gõ vào ở đầu máy, gây khó chịu.

Với trường hợp này, tốt nhất là mang xe đến garage càng sớm càng tốt để được chăm sóc và vệ sinh bộ lọc xăng.

Bộ lọc xăng quá bẩn dẫn đến tắc (Ảnh minh họa)



Không thể tăng tốc

Mỗi khi nhấn chân ga, nhiêu liệu sẽ được chuyển đến động cơ để tăng tốc độ của xe. Tuy nhiên, bộ lọc bị nghẹt dẫn đến lượng nhiên liệu cung cấp vào buồng đốt không đủ, khiến xe bị ì lại.

Kết quả, xe tăng tốc chậm hoặc không thể tăng tốc và không thể đi nhanh được. Trong trường hợp này, thay mới bộ lọc là cách xử lý tốt nhất.

Cần thay mới bộ lọc xăng (Ảnh minh họa)



Hiện tượng động cơ nổ ngoài hoặc bỏ máy

Về cơ bản, nổ ngoài là hiện tượng có tia lửa tóe ra ngoài ống pô, nguyên nhân là do quá trình cháy không diễn ra trong xi-lanh, mà ở bên ngoài động cơ, ngay đường ông xả.

Trong khi đó, bỏ máy là hiện tượng động cơ không nổ đều, do có xi-lanh nổ, có xi-lanh không nổ. Kết quả khiến tiếng máy không đều, động cơ bị rung và giảm công suất làm việc, dẫn đến khả năng vận hành xe không tốt.

Lý do của 2 hiện tượng này thường là do bộ lọc xăng bị tắc nghẽn. Cụ thể, tắc bộ lọc làm gián đoạn quá trình cung cấp nhiên liệu cho động cơ, lúc thì thiếu khiến xe nổ hụt hơi, lúc thừa thì đốt cháy không hết nên bị thải qua đường xả, gây hiện tượng nổ ngoài. Còn hiện tượng bỏ máy là do xăng lên không đủ, khiến động cơ không thể hoạt động đồng đều.

Xe hao xăng

Bộ lọc xăng bị nghẹt khiến lượng xăng tiêu thụ nhiều hơn bình thường, dẫn đến hiện tượng xe hao xăng. Cụ thể, lượng xăng cung cấp cho máy không đều, lúc thiếu thì dẫn đến động cơ khó nổ giảm tuổi thọ xe, lúc thừa thì cháy không hết nên bị thải ra ngoài gây lãng phí và làm ô nhiễm môi trường.

Ô tô hao xăng có thể báo hiệu bộ lọc xăng bị nghẹt (Ảnh minh họa)



Tất cả các vật dụng sẽ xuống cấp và hư hại nhất định theo thời gian, bao gồm cả ô tô, đặc biệt là những bộ phận hoạt động liên tục như bộ lọc xăng. Theo khuyến cáo chuyên môn, bộ lọc xăng cần được kiểm tra thường xuyên và thay mới mỗi 2 năm hoặc sau 50.000km vận hành để đảm bảo xe luôn hoạt động tốt nhất.

Thanh Lam(theo The Drive)

