Chiếc ô tô SUV hạng trung 3 hàng ghế MG Hector Plus với ngoại hình được cải tiến, nâng cấp một vài tính năng sắp ra mắt người tiêu dùng Ấn Độ với giá hơn 21.000 USD (tương đương 490 triệu đồng).

Hãng MG Motor Ấn Độ dự kiến trình làng mẫu SUV hạng trung này vào ngày 13/7 tới.

Theo giới thiệu của hãng, MG Hector Plus vẫn được thiết kế dựa trên nền tảng của chiếc MG Hector 5 chỗ. So với bản tiêu chuẩn, MG Hector Plus tuy có cùng kích thước song cản trước và cản sau lại rộng hơn. Mẫu SUV được trang bị cụm đèn pha LED và lưới tản nhiệt được nâng cấp mới mẻ hơn.

MG Hector Plus mới cho thị trường Ấn Độ.

MG Hector Plus có cấu hình 3 hàng ghế và hiện được bố trí 6 chỗ ngồi. Phiên bản 7 chỗ với ghế ngồi ở hàng giữa ​​sẽ được ra mắt trong thời gian tới.



Không chỉ ở ngoại hình mà thiết kế trong cabin của MG Hector Plus cũng tương đồng với bản tiêu chuẩn 5 chỗ ngồi. Theo đó, chiếc xe được trang bị vô lăng đa chức năng, màn hình cảm ứng MID 10,4 inch tích hợp các tính năng kết nối với Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống âm thanh Infinity và cửa sổ trời toàn cảnh.

Hãng MG Motor Ấn Độ cũng tạo ra một số khác biệt ở bên trong cho MG Hector Plus bằng cách sử dụng chất liệu bọc các chi tiết và ghế giả da màu nâu, trong khi bảng màu của Hector toàn màu đen.



Mẫu xe còn được trang bị hệ thống cảm biến đỗ xe phía trước và phía sau...

Nội thất của MG Hector Plus được bọc giả da màu nâu.

MG Hector Plus cũng sở hữu các tính năng an toàn, bao gồm: 6 túi khí, ABS, ESC, kiểm soát lực kéo, theo dõi áp suất lốp và camera 360 độ.



Cung cấp sức mạnh cho MG Hector Plus có 3 lựa chọn: Động cơ diesel 170 mã lực, 2,0 lít; Động cơ xăng tăng áp kết hợp với DCT tự động 6 cấp; động cơ xăng kết hợp với động cơ hybrid 48V.



Giá của MG Hector Plus tại thị trường Ấn Độ dự kiến từ dao động từ Rs 15,85-18,80 lakh, khoảng 21.000 USD (tương đương 490-582 triệu đồng).



Tại thị trường Ấn Độ, MG Hector Plus sẽ phải đối đầu với những đối thủ như Mahindra XUV500, Tata Gravitas hay Toyota Innova Crysta.



Phương Linh (Theo Autocarindia)



Trân trọng mời bạn đọc chia sẻ video từ camera hành trình và tin bài cộng tác về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải theo quy định của tòa soạn. Xin trân trọng cảm ơn!