Toyota Wigo 2021 gây chú ý với những cải tiến về thiết kế, tiện nghi cũng như giá bán lẻ hấp dẫn chỉ từ 352 triệu đồng. Nay người mua Toyota Wigo 2021 còn được tặng kèm gói quà tặng lên đến 20 triệu đồng.

Toyota Wigo là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ dành cho khách hàng trẻ, xe phù hợp với khách hàng nữ và những gia đình trẻ.

Toyota Wigo

Toyota Wigo 2021 tiếp tục kế thừa những tiện nghi hiện đại, tiện dụng như chìa khóa thông minh, hệ thống khởi động bằng nút bấm, gương chiếu hậu chỉnh điện, điều hòa với chế độ Max cool, camera lùi…

Là một trong số ít mẫu xe trong phân khúc đạt tiêu chuẩn an toàn 4 sao ASEAN Ncap, Wigo được trang bị những tính năng an toàn chủ động và bị động như 2 túi khí, dây đai 3 điểm tại 5 vị trí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD. Để sử dụng trong đô thị dành cho cá nhân và những gia đình trẻ thì yếu tố an toàn là điều không thể bỏ qua.

Thêm một điểm cộng là Toyota Wigo G phiên bản mới được nâng cấp hệ thống giải trí với màn hình cảm ứng kết nối điện thoại thông minh mang lại không gian nội thất tiện nghi.

Màn hình cảm ứng kết nối điện thoại thông minh trên Toyota Wigo phiên bản mới

Toyota đang có chương trình ưu đãi hấp dẫn cho dòng xe này. Tất cả khách hàng ký hợp đồng từ 1/6 và thanh toán đầy đủ đối với Toyota Wigo phiên bản mới từ ngày 7/6 - 31/12 sẽ được nhận gói quà tặng lên đến 20 triệu đồng gồm bọc ghế da PVC, phim dán kính chính hãng Toyota và gói bảo hành chính hãng lên đến 5 năm/150.000km. Ngoài ra, các đại lý còn hỗ trợ mua trả góp lên đến 80%, khách hàng chỉ cần trả trước 110 triệu là có thể mang xe về nhà.

Ngoại thất xe Wigo 2021

Nội thất xe Wigo 2021

Giá xe Toyota Wigo được cập nhật mới như sau:

*Màu xe Wigo 2021: Cam (R71), Bạc (S28), Vàng (Y13), Xám (1G3), Trắng (W09), Đen (X13), Đỏ (R40).

Khỏe khoắn, trẻ trung và kinh tế, Toyota Wigo 2021 hướng nhiều đến những khách hàng lần đầu và cả những khách hàng mua xe chạy dịch vụ. Với thiết kế nhỏ dành riêng chạy đô thị, Wigo dễ dàng luồn lách trong những con phố nhỏ. Toyota Wigo 2021 rất phù hợp để dùng làm xe đi làm, đưa đón con, đi mua sắm hay thỉnh thoảng đi chơi xa đều rất thuận tiện. Với tính bền bỉ cùng không gian nội thất rộng rãi nhờ khoảng để chân và khoảng trần xe lớn, cốp rộng, xe Wigo cũng được nhiều người lựa chọn để chạy dịch vụ.

Giá lăn bánh tạm tính cho Toyota Wigo theo các phiên bản như sau:

Tham khảo và đăng ký lái thử Toyota Wigo 2021:

Tố Uyên