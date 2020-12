Đối tượng Phúc "nổ" mình là cán bộ biên phòng có thể đưa người về Việt Nam qua cửa khẩu, để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Hôm nay (28/12), Công an TP Móng Cái, Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Phúc về tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản'.

9X giả danh cán bộ biên phòng để lừa người phụ nữ 23 triệu

Trước đó ngày 11/12, tại khu cách ly Centerway (TP Móng Cái), Phúc đã gọi điện thoại cho chị Phạm Thị An (SN 1985, ở tại tổ 9, phường Tân Bình, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình), giả danh là cán bộ Đồn Biên phòng Bắc Sơn.

Phúc "nổ" rằng có thể đưa chồng và anh họ của chị An về Việt Nam (hiện cả 2 đang bị giữ tại Công an Trung Quốc). Đổi lại, chị An phải chung chi 23 triệu cho đối tượng.

Do tin tưởng Phúc, chị An đã chuyển 23 triệu đồng cho gã qua tài khoản ngân hàng.

Khi bị bắt Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hiện Công an TP Móng Cái đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Lê Văn Phúc theo quy định của pháp luật.

Phạm Công