Ngày 24/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã An Nhơn (Bình Định) khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”, xảy vào tháng 7/2021 tại xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn.