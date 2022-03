Hôm nay (23/3), TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Lê Văn Dũng (SN 1970, ở quận Hà Đông, Hà Nội, tức Lê Dũng Vova) và Nguyễn Văn Son (SN 1956, ở Ứng Hòa, Hà Nội) ra xét xử.

Bị cáo Dũng bị xét xử tội Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong khi đó, bị cáo Son bị truy tố tội Che giấu tội phạm.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dũng 5 năm tù, quản chế 5 năm; Son: 18 tháng tù treo.

Bị cáo Dũng 'Vova' tới phiên toà sáng nay

Theo cáo buộc, ông Lê Văn Dũng là người có quá trình tham gia hoạt động tụ tập đông người, gây mất trật tự công cộng và thường xuyên gây rối biểu tình chống Nhà nước.

Trong thời gian từ năm 2010- 2012, bị cáo Dũng đã 3 lần bị Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi gây mất trật tự công cộng.

Trong thời gian từ 3/2017- 9/2018, bị cáo Lê Văn Dũng đã làm, đăng tải lên mạng Internet 12 video clip có nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân; Xúc phạm danh dự, uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định số 29 gửi Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) trưng cầu giám định giọng nói, hình ảnh trong 12 video clip với giọng nói, hình ảnh của Lê Văn Dũng.

Bản kết luận giám định số 2278 ngày 8/4/2021 của Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an cho thấy: Không phát hiện ra dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung trong các file mẫu cần giám định.

Ngày 30/6/2021, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt giữ ông Lê Văn Dũng khi người này đang lẩn trốn tại nhà của ông Nguyễn Văn Son ở thôn Nguyên Xá, xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Tại CQĐT bị cáo Dũng khai nhận: Năm 2017, Lê Văn Dũng đã tạo lập tài khoản “Alfonso Vova” trên mạng xã hội Facebook.

Sau đó bị cáo đã dùng tài khoản trên đăng tải các video clip liên quan đến nhiều nội dung, lĩnh vực trong xã hội.

Về 5 video clip: Đóng cửa Formosa?; Toàn cảnh thảm họa môi trường biển Việt Nam phần 3; Bản tin về môi trường; Ai chịu trách nhiệm về các hành vi vi phạm nhân quyền của lính tráng an ninh- Xâm phạm quyền tự do đi lại của công dân?... Dũng “Vo va” khai tự mình làm, đăng tải trên tài khoản “Alfonso Vova”.

Việc dàn dựng kịch bản, thực hiện quay phát các video clip trên do bị cáo tự thực hiện bằng hình thức quay video phát trực tiếp.

Cáo buộc cho rằng, quá trình điều tra vụ án, sau khi xác định Lê Văn Dũng đã bỏ trốn, ngày 28/5/2021, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Văn Dũng và đã thông tin trên các phương tiện thông tin để quần chúng nhân dân biết, phát hiện và bắt giữ.

Ngày 30/6/2021, Cơ quan An ninh điều tra đã bắt giữ Lê Văn Dũng khi đang lẩn trốn tại nhà bị cáo Nguyễn Văn Son.

Tại CQĐT, ông Dũng khai nhận đã biết Cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, ra quyết định truy nã, nhưng cố tình lẩn trốn, không ra đầu thú.

Từ giữa tháng 5/2021- 30/6/2021, Dũng “Vova” lẩn trốn tại nhà ông Son. Ông Son biết Lê Văn Dũng đang bị truy nã nhưng không thông báo cho Cơ quan chức năng, hàng ngày vẫn nấu cơm cho ông Dũng ăn.

Theo lời khai của ông Son, ông biết Lê Văn Dũng bị truy nã từ cuối tháng 5/2021. Khoảng 22h ngày 29/6/2021, khi Lê Văn Dũng đến xin ở nhờ, ông Son đã đồng ý cho ông Dũng ở lại cho đến khi bị phát hiện bắt giữ.

T.Nhung