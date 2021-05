Hay tin em gái bỏ nhà đi theo bạn trai, chị gái và bà nội đã ra ngăn cản thì bị người bạn trai này đâm tử vong.

Chiều 21/5, Công an Bình Thuận đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, giám định pháp y để điều tra vụ án khiến 1 cô gái trẻ tử vong và 1 cụ già bị thương nặng tại phường Mũi Né, TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Hiện trường vụ án

Khoảng 10 giờ sáng nay 21/5, VTH (17 tuổi) cùng bạn trai là Phạm Minh Trí (21 tuổi đứng ở khu vực vòng xoay trung tâm phường Mũi Né để đợi xe đến đón thì bị chị Võ Thị An (19 tuổi) là chị của VTH và bà Nguyễn Thị Dần (72 tuổi) đến ngăn cản không cho đi và nắm tay kéo về nhà. Bất ngờ Phạm Minh Trí rút dao ra đâm chị An và bà Dần nhiều nhát rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô, người dân đã vây bắt Trí, đưa chị An và bà Dần đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng chị An đã tử vong, còn bà Dần đang nguy kịch.

Xe cứu thương đến đưa thi thể nạn nhân đi khám nghiệm

Theo gia đình nạn nhân, Trí và VTH quen nhau vài tuần nay. Trí và H muốn đi nơi khác sinh sống nhưng gia đình không đồng ý và ngăn cản. Khi biết VTH bỏ nhà theo Trí gia đình đã toả đi tìm kiếm. Khi phát hiện Trí và H thì xảy ra sự việc đau lòng trên.

Lê Huân