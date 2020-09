Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương sáng nay cho biết đang điều tra vụ việc hai người dân bị truy sát ngay tại nhà, đồng thời truy bắt đối tượng gây án.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 20h tối 18/9, anh Nguyễn Văn Xuân Phúc (SN 1988) và ông Nguyễn Văn Nhặn (SN 1969, ngụ Bình Dương) đang ngồi ăn cơm trong nhà ở đường An Sơn 49 (xã An Sơn, TP Thuận An) thì bị một thanh niên lạ mặt lao vào nhà, dùng dao tự chế chém vào người nhiều nhát.

Nạn nhân bị chém gần đứt lìa cánh tay

Do bất ngờ, anh Phúc đưa tay lên đỡ thì bị đối tượng chém gần đứt lìa cánh tay trái. Ông Nhặn cũng bị chém nhiều nhát ở vùng vai, ngực.

Sau khi gây án, đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế TP Thuận An trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu.

Theo các nạn nhân, trước khi xảy ra sự việc họ không mâu thuẫn hay xích mích với ai.

Truy bắt Hiếu Thái Dương, trùm đòi nợ thuê ở Sài Gòn Nhiều vụ đòi nợ sặc mùi giang hồ khủng bố, đe doạ trong những năm qua trên địa bàn Sài Gòn, phần lớn có sự tham gia của băng nhóm do Hiếu Thái Dương cầm đầu.

Xuân An