Công an kiểm tra quán karaoke Hùng Mập ở TP Long Xuyên, An Giang phát hiện nhân viên và khách dương tính với ma tuý.

Ngày 21/9, Công an phường Mỹ Thới (TP Long Xuyên, An Giang) phát hiện nhiều nam nữ dương tính với ma tuý trong quán karaoke Hùng Mập.

8 nam thanh nữ tú dương tính với ma tuý tại cơ quan Công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo Công an, khoảng 7h sáng nay, Công an phường Mỹ Thới kiểm tra hành chính quán karaoke Hùng Mập (khóm Trung An).

Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện tại phòng số 4 của cơ sở karaoke Hùng Mập có 7 khách đang hát, biểu hiện khả nghi sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an mời 7 người này và 2 nhân viên phục vụ của quán về trụ sở làm việc.

Qua test nhanh, phát hiện 8 người dương tính với chất ma túy. Trong đó, có một nhân viên phục vụ dương tính với chất ma túy.

Hôm 29/8, cũng tại cơ sở karaoke Hùng Mập, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an TP Long Xuyên, kiểm tra phát hiện 6 khách đến hát karaoke dương tính với chất ma túy, cùng nhiều tang vật liên quan.

H.Thanh