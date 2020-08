Ngày 17/8, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ Nguyễn Văn Thái (30 tuổi, ngụ phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự) để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, tối 15/8, Thái lái ô tô biển số 66A-058.83 chạy trên địa bàn huyện Tân Hồng thì bị tình nghi đang vận chuyển ma túy.

Công an huyện Tân Hồng chốt chặt, yêu cầu Thái dừng xe. Lúc này, Thái bỏ chạy đến xã Tân Phước thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Trên ô tô của Thái cầm lái, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện và thu giữ 41 gói nilon hàn kín có trọng lượng hơn 45kg.

Qua giám định bên trong các gói nilon này là ma túy.

Thái khai số ma túy trên được vận chuyển thuê cho các đối tượng người Campuchia từ biên giới tỉnh Đồng Tháp lên Sài Gòn để tiêu thụ. Tuy nhiên, trên đường vận chuyển thì bị phát hiện bắt giữ.

