Hơn chục thanh, thiếu niên đi nhiều xe gắn máy đến bao vây quán trà sữa và xông vào trong đập phá đã bị bắt.

Công an quận Bình Tân hiện đang tạm giữ 11 thanh, thiếu niên trong vụ việc nói trên để mở rộng điều tra. Công an cũng cho kiểm tra ma tuý đối với những người này.

11 thanh thiếu niên tham gia vụ đập phá quán trà sữa

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h15 tối 12/8 quán trà sữa ở đường Liên Khu 5 – 6, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân đang hoạt động thì hơn chục thanh, thiếu niên đi trên nhiều xe gắn máy ập đến trước, bao vây quán. Những người này cầm mã tấu, dao tự chế, đao… xông vào bên trong và đập phá.

Nhiều khách đang ngồi trong quán đã hốt hoảng tháo chạy thoát thân. 11 thanh, thiếu niên nói trên đập phá bàn ghế, tủ kính. Trước khi bỏ đi, chúng còn buông lời đe doạ chủ quán.

Hai thanh niên có vai trò cầm đầu

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chủ quán chưa trình báo. Mãi đến sáng 13/8 khi trên mạng xã hội xuất hiện clip về vụ việc, chủ quán mới đến công an địa phương tường trình toàn bộ sự việc. Công an quận Bình Tân đã vào cuộc phối hợp cùng Công an phường Bình Hưng Hoà B.

Vài giờ sau, Công an đã khoanh vùng được đối tượng, mời 11 thanh, thiếu niên về trụ sở làm việc.

Những thanh, thiếu niên này khai báo, có mâu thuẫn với một nhóm khác nên phục kích. Do không gặp được nhóm đối thủ nên chúng ngang nhiên đập phá quán trà sữa rồi kéo nhau bỏ đi.

Kẻ gây ra vụ 200 giang hồ áo cam vừa ra đầu thú Mai Nguyễn Xuân Thành - kẻ gây ra mâu thuẫn dẫn đến vụ 200 giang hồ áo cam, đã vừa ra đầu thú và kêu gọi đồng bọn cũng nên sớm ra đầu thú.

Phước An