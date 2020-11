Người đàn ông đang uống cà phê thì có người đến gọi ra. Sau màn cự cãi, xô xát thì người đàn ông này bị đâm chết.

Công an quận 12, TP.HCM hiện đã bắt giữ được kẻ gây án, đang tập trung lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Công an quận 12 cũng phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng.

Nạn nhân bị sát hại là 1 người đàn ông ở địa phương, tên thường gọi là Tuấn Vũ.

Cơ quan chức năng phong toả để điều tra hiện trường vụ án mạng trong con hẻm nhỏ

Trước đó, khoảng 9h sáng nay (25/11), ông Vũ cùng một số người ngồi trong 1 quán cà phê ở con hẻm nhỏ đường Hồ Đặc, phường Trung Mỹ Tây, quận 12. Lúc này có 1 người đàn ông đi xe gắn máy đến và gọi ông Vũ ra ngoài nói chuyện.

Theo các nhân chứng, có lẽ giữa 2 người có mâu thuẫn và người đàn ông đi xe máy truy hỏi ông Vũ là sao tìm mình? Sau một lúc nói chuyện 2 bên lao vào xô xát, nhưng những người trong quán và dân xung quanh can ngăn.

Người đàn ông lái xe bỏ đi nhưng ông Vũ vẫn bực tức, đứng chửi bới. Bất ngờ, kẻ gây án dừng xe, mở cốp xe lấy dao lao đến tấn công ông Vũ.

Bị nhiều nhát đâm trúng người, ông Vũ bỏ chạy vào nhà dân gần đó lánh nạn nhưng gục chết ở khu vực bếp. Kẻ gây án liền bỏ chạy khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an đã vào cuộc, nhanh chóng bắt giữ được kẻ gây án.

Linh An