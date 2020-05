Sau khi không vòi được thêm tiền và bị quay clip, các đối tượng bán nhang tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam lao vào đánh nhóm du khách.

Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc (An Giang) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam các đối tượng bán nhang đánh du khách tại Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam.

6 đối tượng bị khởi tố về tội cố ý gây thương tích gồm: Cao Dương Quyền (19 tuổi), Huỳnh Quốc Thái (20 tuổi) Trần Chí Cường (20 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc), Lê Hoàng Khăm (24 tuổi, ngụ Bạc Liêu), Nguyễn Thị Thu Hồng (21 tuổi, ngụ Đồng Tháp). Cấm đi khởi nơi cư trú đối với Lê Thị Lụa (24 tuổi, ngụ TP Châu Đốc).

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, hôm 4/3, anh Vòng Và (ngụ Lâm Đồng) chạy ô tô chở gia đình đến TP Châu Đốc cúng lễ Bà.

Khi người nhà anh Vòng Và là Sú Thị Anh, Nguyễn Thị Mỹ Hằng đi bộ thì Hùng đến mời mua 2 phần vật lễ cúng với giá 120.000 đồng.

Gia đình anh Vòng Và trả tiền xong thì đi vào cúng lễ rồi ra về.

Khi ra đến bãi gửi xe thì các đối tượng Hùng, Cường, Thái, Khăm đến yêu cầu chị Hằng trả thêm 600.000 đồng, tiền nhang mà Hùng đã tự ý bỏ trong vật lễ cúng.

Chị Hằng không đồng ý và nói báo công an nên nhóm Hùng bỏ đi.

Lúc sau, nhóm của Hùng phát hiện chị Hằng ngồi trên xe quay phim nên đến chặn đầu xe yêu cầu đưa điện thoại để xóa clip.

Chị Hằng không đồng ý, thì bị Hồng, Lụa và một đối tượng khác đánh liên tiếp vào mặt.

Thấy vậy, anh Vòng Và xuống xe cũng bị Thái, Quyền, Khăm, Cường và một số đối tượng khác vây đánh.

Hai người trong gia đình anh Vòng Và đến can ngăn cũng bị nhóm này đánh bị thương.

Sau khi gây án, nhóm của Hùng bỏ trốn, nhưng sau đó bị công an bắt giữ.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Châu Đốc khởi tố, bắt giam Triệu Văn Long (28 tuổi, tự Lác, tạm trú phường Núi Sam, TP Châu Đốc) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, chiều 3/3, anh Đào Văn Niềm và Tô Văn Lợi đi bộ lên Miếu Bà thì Long đến chào mời mua 2 phần vật phẩm cúng với giá 120.000 đồng.

Đối tượng Long tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Khi anh Niềm và Lợi mua, cúng xong Bà thì bị Long xuất hiện đòi mỗi người trả 150.000 đồng, do trước đó gã đã bỏ thêm vào trong mỗi phần cúng 3 cây nhang loại lớn.

Tuy nhiên, anh Niềm chỉ đồng ý trả thêm 150.000 đồng cho hai người. Long không đồng ý và có những lời lẽ đe dọa.

Sau đó, gã này cầm dao ra chặn đầu xe của Niềm lại, rồi giật chìa khoá. Long cầm chìa khoá bỏ chạy thì bị người dân ngăn lại.

Lúc này, gã mới chịu trả lại chìa khoá cho anh Niềm.

Anh Niềm và anh Lợi đến Công an phường Núi Sam trình báo. Sau đó, Long đến Công an phường đầu thú.

Thiện Chí