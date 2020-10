Các trinh sát hình sự phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát Cơ động ập vào sới bạc vào bắt quả tang 36 người đang say sưa sát phạt.

Ngày 3/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa triệt phá thành công sới bạc tại ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiến Tầm

Công an tỉnh An Giang cho biết, khoảng 12h30 hôm qua, trong lúc các con bạc đang say sưa sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất vườn thuộc ở tổ 34, ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trường, trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện An Phú, bất ngờ ập vào bắt quả tang 36 người có liên quan.

Lực lượng Công an ập vào bắt quả tang 36 người đang say sưa sát phạt. Ảnh: Tiến Tầm

Tại hiện trường, Công an thu giữ các hột xí ngầu, tấm bạt có chữ tài xỉu, 21 xe máy, 29 điện thoại di động và hơn 104 triệu đồng.

Qua xác minh ban đầu, sới bạc này do Đoàn Thanh Mỹ (40 tuổi, ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú) cùng Huỳnh Công Hậu (25 tuổi) và Tống Văn Tâm (22 tuổi) đứng ra tổ chức. Trong đó, Hậu phụ Mỹ đặt cược số và thu tiền, còn Tâm phụ canh đường.

Sòng bạc này do Đoàn Thanh Mỹ đứng ra tổ chức. Ảnh: Tiến Tầm

Mỗi ngày Hậu nhận được 100.000 đồng, còn Tâm nhận 300.000 đồng. Hiện, Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 16 người và cho gia đình bảo lãnh những người còn lại để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý.

T.Chí