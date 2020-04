Bất ngờ đột kích 1 tụ điểm cờ bạc Bình Dương, lực lượng chức năng phát hiện 15 đối tượng đang tổ chức sát phạt bên trong, thu số tiền hàng chục triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương sáng nay đang củng cố hồ sơ, điều tra vụ đánh bạc tại một tụ điểm ở phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Các đối tượng đánh bạc bị khống chế bắt giữ

Trước đó, vào khuya ngày 24, rạng sáng 25/4, các trinh sát của Công an TP Dĩ An phối hợp cùng các lực lượng chức năng phá 1 ổ cờ bạc được tổ chức ở phường Tân Bình, TP Dĩ An, bắt quả tang hơn 15 đối tượng đang tổ chức đánh bài ăn thua bằng tiền.

Phát hiện công an, các đối tượng hô hoán nhau định bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ cùng tang vật.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều bộ bài tây, điện thoại di động cùng hàng chục triệu đồng dùng để đánh bạc.

Tất cả các đối tượng sau đó đã bị công an tạm giữ.

Hiện vụ việc đã được chuyển cho cơ quan điều tra CA tỉnh Bình Dương thụ lý theo thẩm quyền.

Đột kích sòng bạc hàng chục tay chơi ở nghĩa trang gia tộc Sài Gòn Đối tượng tổ chức sòng bạc còn thuê chị ruột và 4 đối tượng khác làm nhiệm vụ thu xâu, điều hành.

Xuân An