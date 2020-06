Tuấn B là dân số má khu vực vùng ven, từng nhiều lần huy động đàn em từ hàng chục đến hàng trăm người đi giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Liên quan đến vụ 200 côn đồ áo cam đập phá, đánh người ở quán nhậu, gây xôn xao dư luận, nghi can cầm đầu bị bắt giữ là Trần Thanh Tuấn (tự Tuấn B, SN 1985, ngụ Q.6). Tuấn B được biết đến là tay anh chị “số má”, từng tham gia những vụ hỗn chiến đông người và có vai trò chỉ huy.

Tuấn B, tức Trần Thanh Tuấn, nghi can có vai trò cầm đầu vụ 200 côn đồ áo cam đập phá, đánh người ở quán nhậu

Đến nay, Công an TP.HCM đã bắt giữ gần 50 người

Theo điều tra ban đầu, gần đây một số đàn em của Tuấn B mâu thuẫn với nhóm của T, cũng thuộc loại giang hồ vùng ven. Hai bên thách thức với nhau và tối 5/6 đã liên lạc ăn thua đủ. Khi nghe đàn em báo, Tuấn B lập tức ra lệnh, huy động toàn bộ lực lượng có thể để qua Q.Bình Tân huyết chiến.

Vụ việc huy động lên đến con số 200 đối tượng thì đã làm rõ, người này lôi kéo người kia cùng tham gia, có những người cùng hô hào lên đường nhưng không biết những người chung nhóm và không hề biết đi đâm chém ai, giải quyết mâu thuẫn gì.

Vụ 200 côn đồ áo cam ở Bình Tân gây xôn xao dư luận, Bộ Công an đặc biệt quan tâm

Vì số lượng đông đảo, sợ khi lâm trận dễ đâm chém nhầm người chung nhóm, nên Tuấn B lệnh cho nhiều đàn em trang bị áo khoác bên ngoài màu cam để nhận diện . Vì thế, phần lớn nhóm của Tuấn B mặc áo cam, chỉ có một số người có nhiệm vụ cầm lái là không cần mặc màu áo này.

Trong tối 5/6 nhóm Tuấn B kéo đi gây náo loạn, cầm theo nhiều loại hung khí khác nhau. Biết là nhóm của T thường hay ngồi tại quán nhậu ốc Hương (đường số 6, P.An Lạc A, Q.Bình Tân) nên nhóm Tuấn B kéo đến đây để đánh úp.

Tuy nhiên, nhóm của Tuấn B không tìm thấy nhòm đối thủ nên vô cớ đập phá quán. Theo Công an thông tin, anh T.T.L (SN 1990, ngụ Q.6), là thực khách đang ngồi trong quán nhưng khi thấy côn đồ ập vào đập phá gây rối nên có dùng điện thoại để ghi hình và 1 đối tượng trong nhóm Tuấn B đã tấn công, khiến anh L bị thương tích.

Sau khi gây án, cả nhóm nhanh chóng lên xe gắn máy tẩu thoát. Ngay hôm sau khi báo chí, mạng xã hội loan tin thì Tuấn B và 1 số đối tượng chủ chốt bỏ trốn.

Tuấn B tháo chạy về Ninh Thuận nhưng bị trinh sát Công an TP.HCM lần theo dấu vết bắt giữ.

Tính đến thời điểm hiện nay, phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã phối hợp Cùng Công an Q.Bình Tân bắt giữ được khoảng 50 đối tượng trong băng nhóm áo cam nói trên.

Theo thông tin trinh sát, Tuấn B khá nổi tại khu vực vùng ven như Q.6, 8, Bình Tân và huyện Bình Chánh ở hoạt động bảo kê, tín dụng đen… Là dân có tiền án, tiền sự, Tuấn B thể hiện sự nguy hiểm ở chỗ khi đụng độ có thể huy động đông đảo đàn em đi giải quyết.

Trong những năm qua, nhiều vụ đụng độ, Tuấn B có vai trò thủ lĩnh và thuộc đối tượng quản lý của công an một số quận, huyện.

Đơn cử trong năm 2016, Tuấn B từng huy động hàng chục đàn em mang theo nhiều loại hung khí để tìm một nhóm khác ở Q.Bình Tân để giải quyết mâu thuẫn trong việc tranh giành địa bàn làm ăn. Lần đó, Tuấn B có mang theo súng đạn.

Tuy nhiên, khi hai bên chưa kịp đụng độ thì trinh sát của phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM đã phục kích, kịp thời ngăn chặn.

Liên quan đến vụ 200 côn đồ áo cam, hiện Công an TP.HCM vẫn đang ráo riết truy bắt các đối tượng còn lại. Công an kêu gọi những đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để được hượng sự khoan hồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án hình sự về các hành vi “gây rối trật tự công cộng”, “cố ý gây thương tích” và “huỷ hoại tài sản”. Vụ án 200 côn đồ áo cam này, Thành uỷ, UBND TP.HCM, Bộ Công an đặc biệt quan tâm và chỉ đạo Công an TP.HCM khẩn trương truy bắt để xử lý các đối tượng nghiêm theo quy định pháp luật.

Phước An