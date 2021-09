Nghi phạm trong vụ án mạng thi thể lìa đầu đã cố thủ trong nhà khoảng 1 giờ, sau đó bị công an bao vây, bắt giữ.

Nguồn thông tin cho hay, phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM phối hợp cùng Công an quận 7 đang lấy lời khai của Trần Huy (SN 1987, quê Lâm Đồng) nghi phạm trong vụ án mạng xảy ra chiều 26/9.

Nghi phạm Trần Huy tại cơ quan công an

Công an thực hiện test nhanh, kết quả cho thấy Huy âm tính với ma tuý lẫn Covid-19, không uống rượu bia. Tuy nhiên tinh thần Huy không tỉnh táo nên công an cần thời gian để nghi phạm này trấn tĩnh, mới có thể lấy lời khai.

Theo điều tra ban đầu, giữa nghi phạm Huy và nạn nhân có mâu thuẫn từ trước. Cả hai đều là dân xã hội.

Nạn nhân sinh sống cùng gia đình, buôn bán tạp tại con hẻm nằm trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7. Còn nghi phạm Huy thuê trọ tại đây.

Trước đó, 15h chiều 26/9 người dân trong hẻm 645 đường Trần Xuân Soạn, nghe tiếng cự cãi rồi la hét thất thanh. Khi người dân chạy tới thì phát hiện sự việc kinh hoàng, phần đầu người nằm trên mặt đường trong hẻm, phần còn lại của thi thể ở chuồng gà trong khu đất cạnh đó.

Người dân cho biết, nhìn thấy nghi can cầm hung khí là một thanh kiếm dài, chạy về nhà ẩn náu.

Nhận được tin báo, công an địa phương đã có mặt ở hiện trường, bao vây căn nhà của nghi can. Sau khoảng 1 giờ thuyết phục vận động, công an đã bắt giữ được người này.

Điều tra vụ thi thể lìa đầu trong khu dân cư ở TP.HCM Người dân chứng kiến vụ việc kinh hoàng, đầu người lìa khỏi thân nằm ở con hẻm trong khu dân cư.

Phước An