Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) vừa khởi tố 11 bị can trong vụ đua xe trái phép trên Quốc lộ 1 vào ngày 11/4.

Ngày 22/4, lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) xác nhận, Công an thị xã Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) đã khởi tố 11 bị can trong vụ đua xe trái phép trên Quốc lộ 1 vào ngày 11/4.

Công an thị xã Cai Lậy đã bắt tạm giam 7 bị can về hành vi “Tổ chức đua xe trái phép” được quy định tại Điều 265 - Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Khi phục kích vụ đua xe trái phép, công an đã bắt giữ 90 đối tượng

Các bị can gồm Nguyễn Hoàng Khánh, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Nhã Phong, Võ Hoàng Khang, Nguyễn Thanh Hiển, Nguyễn Vũ Minh Nhựt và Huỳnh Văn Hí (cùng trú ở tỉnh Tiền Giang). Ngoài ra, bốn bị can khác đều trú ở tỉnh Tiền Giang là Lê Hữu Thiện, Trương Hoài Bảo, Nguyễn Hữu Dương và Lương Huỳnh Tuấn bị khởi tố về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 245 - Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 nhưng được cho tại ngoại.

Theo kết quả điều tra, tối 10/4, hàng trăm "quái xế" lên mạng xã hội hẹn nhau đua xe. Qua tin báo của quần chúng, lực lượng công an tỉnh và một số huyện lên phương án chống đua xe.

Đến nay, Công an TX.Cai Lậy khởi tố 11 đối tượng

Rạng sáng 11/4, không thấy cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ trên đường, nhóm "quái xế" bắt đầu đua xe trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn phường 3, thị xã Cai Lậy. Lúc này, lực lượng cảnh sát phục kích nhiều nơi đã ập đến, khống chế và bắt giữ 90 đối tượng cùng 110 xe máy. Một số đối tượng đã bỏ xe và trốn thoát.

Lãnh đạo Cục CSGT cho biết thêm, Phòng CSGT, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án “tổ chức đua xe trái phép” trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua TP.Thủ Đức vào rạng sáng 19.3.

Ngày 20.3, mạng xã hội xôn xao về đoạn clip do người dân ở một chung cư nằm cạnh đoạn dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, gần đường Đỗ Xuân Hợp hướng đi nút giao An Phú (thuộc TP.Thủ Đức) ghi lại cảnh cả trăm thanh thiếu niên chặn cao tốc để đua xe.

Sau khi nhận được tin tố giác tội phạm, Cục CSGT và Công an TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, mời một số “quái xế” chặn cao tốc để đua xe lên làm việc.

Công an TP.HCM họp báo vụ bắt Lê Chí Thành và đua xe trên cao tốc Công an TP.HCM họp báo thông tin về một số vụ việc, trong đó có trường hợp khởi tố, bắt giữ Lê Chí Thành và vụ chặn cao tốc để tổ chức đua xe trái phép.

Quyết Nguyễn