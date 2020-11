Nguồn tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận, có trường hợp nghi phạm tử vong trong quá trình bị bắt tạm giam để điều tra về các hành vi trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.

Người tử vong là ông Nguyễn Minh (39 tuổi, trú tại phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột), là nghi phạm đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an TP Buôn Ma Thuột.

Theo tìm hiểu, cách đây khoảng 2 tháng, ông Nguyễn Minh bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Đến ngày 30/10, nghi phạm được cán bộ nhà tạm giữ đưa vào BV Đa khoa TP Buôn Ma Thuột cấp cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên là BV Đa khoa vùng Tây Nguyên. Một ngày sau, nghi phạm Minh tử vong.

Theo người thân nghi phạm, Minh có tiền sử tâm thần không bình thường, nghiện ma tuý nên gia đình làm đơn, đưa vào Trung tâm chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần và rối nhiễu tâm trí Đắk Lắk để điều trị.

Cuối tháng 11/2019, Minh được cho về hòa nhập cộng đồng theo nguyện vọng của người thân.

Khoảng tháng 5/2020, Minh theo bạn bè đi làm ăn ở Đà Nẵng rồi tái nghiện ma tuý, có biểu hiện ngáo đá.

Minh về gia đình tại TP Buôn Ma Thuột thường xuyên la hét, đe doạ, đánh người trong gia đình, hàng xóm nên gia đình lại làm đơn để đưa trở lại trung tâm tiếp tục điều trị.

Minh chưa vào trung tâm thì bị công an bắt về hành vi cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Nguồn tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, liên quan đến việc bắt giữ nghi phạm Minh, cơ quan này đã hoàn tất hồ sơ điều tra, chuyển Viện KSND cùng cấp để truy tố theo quy định.

Chị Nguyễn Thị Tuyết (chị gái nghi phạm Minh) cho biết, ngày 30/10, chị được công an gọi điện thông báo lên BV Đa khoa vùng Tây Nguyên để chăm sóc Minh vì đang cấp cứu tại đây.

Khi tới bệnh viện, chị bị sốc khi thấy em trai trên người không mảnh vải che thân, đang lên cơn co giật, phải thở oxy, trên mặt có vết máu, bên mạng sườn có vết bầm tím.

Chị Tuyết thắc mắc thì được cán bộ công an có mặt tại bệnh viện giải thích là do Minh bị té ngã trong quá trình giam giữ.

Nguồn tin từ Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, trong quá trình tạm giam, cán bộ nhà tạm giữ phát hiện Minh bị ốm nên đưa vào bệnh viện cấp cứu và tử vong sau đó.

Cũng theo nguồn tin, về thông tin nghi phạm Minh có tiền sử bị bệnh tâm thần, cần phải kiểm tra hồ sơ mới biết được.

Liên quan đến vụ việc, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân.

