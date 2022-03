Hai nhóm thanh niên ở Trà Vinh hẹn ra giải quyết chuyện tiền bạc thì xảy ra nổ súng, rượt đuổi, chém nhau.

Ngày 27/3, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thạch Huỳnh (27 tuổi), Lý Văn Tâm ( 22 tuổi), Phạm Thanh Tiền (32 tuổi), tất cả cùng ngụ huyện Duyên Hải, để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cũng khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thái Hòa (49 tuổi, ngụ thị xã Duyên Hải) để điều tra hành vi “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Nghi phạm Phạm Thanh Tiền. Ảnh: Công an Trà Vinh

Theo điều tra, Tiền và Hòa xảy ta mâu thuẫn tiền bạc. Hôm 24/2, cả hai hẹn nhau ra cầu Long Toàn, ở thị xã Duyên Hải để chém tay đôi. Sau đó, Tiền tập hợp lực lượng, chuẩn bị hung khí để chém nhau với Hòa.

Khoảng 20h20 cùng ngày, nhóm của Tiền tập hợp được 11 người, trong đó có Tâm, Huỳnh, Dương. Còn nhóm của Hòa có khoảng 20 người, trong đó có đối tượng cầm súng.

Khi gặp nhau, nhóm của Hòa nổ súng và khống chế nhóm của Tiền. Khi đó, Trần Thanh Giang (ngụ Bạc Liêu), bạn của Tiền bị Hòa cầm súng chĩa vào đầu. Giang gạt tay, dùng gạch đập vào đầu Hòa. Lập tức, nhóm Hòa dùng gạch, gậy ba khúc tấn công nhóm của Tiền.

Chưa hết, nhóm của Tiền cũng dùng dao, gạch chống trả và tấn công lại đối thủ. Trong lúc bỏ chạy, Hòa bị nhóm Tiền dùng dao chém nhiều nhát vào người.

Công an bắt nghi phạm Hòa. Ảnh: Công an Trà Vinh

Trong lúc giật súng, Tiền bị súng nổ trúng vào chân. Sau khi lấy được súng, Tiền nộp cho công an. Còn Hòa bỏ trốn tại các huyện đảo ở Kiên Giang.

Ngày 26/3, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ được Hòa.

Khám xét nhà của Hòa, Công an tỉnh Trà Vinh thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu, trong đó có giấy tờ có liên quan đến hoạt động cho vay, mượn tiền.

Hòa từng có tiền án về trộm cắp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và giết người.

Thiện Chí