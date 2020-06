Hotgirl Mai Lel Na thiết kế phòng bay lắc trong căn nhà đi thuê rồi rủ bạn bè tới sử dụng ma túy mừng sinh nhật.

Công an Q.Bình Tân vừa khởi tố 3 đối tượng thuộc 2 nhóm tổ chức tiệc ma tuý mà Công an địa phương này vừa đột kích.

Cụ thể, Công an Q.Bình Tân vừa khởi tố các đối tượng: Nguyễn Phan Hoàng Nhựt (20 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) về hành vi “chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý; Trương Lê Đình Phúc (26 tuổi, quê Đồng Nai) bị khởi tố về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma tuý) và Mai Lel Na (26 tuổi, quê Hậu Giang) về hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Gần 20 người của 2 nhóm tổ chức sử dụng ma túy bị Công an xử phạt hành chính, giao về cho địa phương quản lý, răn đe.

Hotgilr Mai Lel Na tổ chức tiệc ma tuý mừng sinh nhật tại phòng thiết kế riêng để bay lắc

Những dân chơi tham gia tiệc sinh nhật bằng ma tuý

Trước đó, qua nguồn tin báo của quần chúng và hoạt động nghiệp vụ, quản lý địa bàn, 6h30 sáng 12/6 trinh sát của đội CSĐT tội phạm về ma tuý bất ngờ ập vào nhà số 257/20/22 đường Bình Thành, P.Bình Hưng Hoà B, Q.Bình Tân.

Trong ngôi nhà này, Công an bắt quả tang 14 đối tượng đang phê ma tuý.

Công an thu giữ tại hiện trường 1,7gr ma tuý và thu giữ trong ví của 1 đối tượng có 0,18gr ma tuý tổng hợp.

Công an xác định, Mai Lel Na là chủ nhân của tiệc ma tuý và ngôi nhà này do Na thuê.

Na thiết kế phòng bay lắc riêng để mình và nhóm bạn cùng chơi.

Chiều 11/6 Na chi 34,6 triệu đồng mua ma tuý từ 1 đối tượng chưa rõ lai lịch. Đến tối, Na rủ bạn bè đến dự tiệc sinh nhật bằng tiệc ma tuý.

Công an kiểm tra nhanh có 13/14 người dương tính với ma tuý.

Cùng thời điểm, tổ công tác khác của Đội CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an Q.Bình Tân ập vào căn nhà số 61/1 đường số 8, P.Bình Hưng Hoà B.

Công an bắt quả tang nhóm 5 đối tượng đang chơi ma tuý trong căn phòng được thiết kế chuyên biệt để bay lắc. Công an thu giữ nhiều loại ma tuý tổng hợp tại hiện trường. Đến nay Công an làm rõ, đối tượng Nguyễn Phan Hoàng Nhựt thuê ngôi nhà và thiết kế phòng bay lắc riêng để cho dân chơi thuê.

Rạng sáng 12/6 đối tượng Trương Lê Đình Phúc đến thuê phòng bay lắc với giá 3 triệu đồng để chiêu đãi nhóm bạn bằng tiệc ma tuý.

Phước An