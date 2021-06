Huỳnh Đình Đạt, 35 tuổi, giả làm công an rồi có hành vi được cho là sàm sỡ cô gái ở TP Mỹ Tho, Tiền Giang.

Chiều 28/6, Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết, vừa phối hợp với Công an TP Mỹ Tho bắt Huỳnh Đình Đạt, ở thị xã Gò Công do có hành vi sử dụng giấy chứng minh công an nhân dân và giấy phép lái xe có hình công an nghi là giả.

Đạt tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h cùng ngày, Đạt chạy xe máy tiến lại gần cô gái 19 tuổi ngồi ở bờ kè Sông Tiền (TP Mỹ Tho) và có biểu hiện được cho là sàm sỡ. Cô gái hoảng sợ bỏ chạy và tri hô thì gặp lực lượng Công an phường 6 đang đi tuần tra.

Khi gặp cảnh sát, Đạt điều khiển xe máy bỏ chạy trên quốc lộ 50, hướng từ nội ô TP Mỹ Tho về Gò Công.

Khi đến gần thị trấn Chợ Gạo, Đạt bị cảnh sát khống chế, bắt giữ. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện trong người Đạt có giấy chứng minh công an nhân dân, 1 giấy phép lái xe, 1 biển số xe màu xanh nghi là giả.

Súng, giấy tờ mà công an thu giữ được từ Đạt

Cảnh sát còn thu giữ 1 khẩu súng ngắn hình dáng giống như rulo cùng nhiều giấy tờ tùy thân khác mang tên Huỳnh Đình Đạt.

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu Đạt khai nhận súng và chứng minh công an nhân dân là giả. Đạt khai rất mê làm công an nên đặt mua súng và chứng minh công an nhân dân giả để hù người khác.

T.Chí