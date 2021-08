Cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, đã bắt được đối tượng liên quan đến vụ sát hại tài xế taxi trên quốc lộ 7B.

Chiều nay 20/8, lãnh đạo Công an huyện Anh Sơn xác nhận, sau gần 18 tiếng truy bắt, đến 10 giờ sáng nay, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hùng (SN 1987), trú tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, là nghi can trong vụ án tài xế taxi bị sát hại trên QL7B.

Đối tượng Hùng bị bắt khi đang trốn tại địa bàn huyện Anh Sơn.

Ban chuyên án đã đưa Hùng đến hiện trường, tìm kiếm hung khí gây án và thực nghiệm lại vụ việc.

Đối tượng Nguyễn Văn Hùng bị Công an bắt giữ

Như đã đưa tin, tối 19/8, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) phát thông báo truy tìm đối tượng liên quan đến cái chết của một tài xế taxi trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 16h cùng ngày, tại khu vực đường QL7B thuộc địa phận thôn Cẩm Hòa, xã Cẩm Sơn (huyện Anh Sơn) xảy ra vụ án giết người.

Hiện trường tài xế taxi bị sát hại

Hung khí gây án được tìm thấy

Chiếc xe taxi húc vào núi ven QL7B

Tại hiện trường, thi thể nạn nhân với vết cắt ngang cổ. Cách thi thể khoảng 30m, chiếc taxi mang BKS: 37A… của hãng Lạc Hồng đâm vào vách núi. Bên trong ghế tài xế có nhiều vết máu vương vãi.

Qua lời khai của nhân chứng, cơ quan CSĐT xác định đối tượng nghi vấn có đặc điểm như sau: mặc quần bò xanh, áo phông trắng, dáng người mập, cao khoảng 1,6m.

Đối tượng sau khi gây án xong chạy bộ, khả năng có nhiều thương tích và vết máu trên người lẫn quần áo.

Hiện, Công an tỉnh Nghệ An đang mở rộng điều tra vụ án.

Công an truy tìm đối tượng cứa cổ tài xế taxi tử vong bên đường Nhiều người đi qua QL7B, địa bàn huyện Anh Sơn (Nghệ An) phát hiện thi thể người đàn ông lái taxi tử vong bên đường với vết cắt ở cổ.

Bảo An