Nhóm năm người vào bãi đất trống giữa đêm, có bốn người lên xe bỏ đi và người dân phát hiện người còn lại nằm chết ở đây.

Ngày 22/5, Công an quận 12 đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ 1 người tử vong tại bãi đất trống ở đường Vườn Lài, khu phố 2, phường An Phú Đông.

Trước đó trong buổi sáng, có một người dân tình cờ đi ngang, ghé vào khu đất trống đi vệ sinh thì tá hoả khi phát hiện thi thể một người đàn ông nằm tại đây.

Công an khám nghiệm hiện trường

Tiếp nhận trình báo, công an có mặt tại hiện trường để điều tra. Nạn nhân được xác định là anh T.L (SN 1984, quê Trà Vinh), hiện làm công nhân ở huyện Củ Chi.

Hiện trường cạnh thi thể nạn nhân có một số ly nước uống và dấu vết máu.

Công an trích xuất camera an ninh xung quanh khu vực và ghi nhận, 21h30 tối 21/5 có nhóm 5 người đi hai xe gắn máy vào bãi đất trống nói trên. Nạn nhân L ngồi giữa trên một xe gắn máy tống ba.

Sau đó nhóm bốn người bỏ đi, đến sáng hôm sau người dân phát hiện nạn nhân L tử vong.

Người đàn ông bị đối tượng tâm thần chém tử vong Ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Tân Dân (Đức Thọ, Hà Tĩnh) cho biết, ở địa bàn có một người tàn tật bị đối tượng mắc bệnh tâm thần chém tử vong.

Phước An