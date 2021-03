Nam nhân viên phục vụ ở An Giang trộm xe máy của chủ quán rồi chạy đi khoe với bạn gái để "lấy le".

Sáng 4/3, CSĐT Công an huyện Chợ Mới (An Giang) khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Đại (20 tuổi, ngụ thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) để điều tra hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đại tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo điều tra ban đầu, Đại làm nhân viên phục vụ quán cơm gà ở thị trấn Chợ Mới. Trong lúc làm phục vụ, Đại thấy xe máy Wave 125i trị giá 78 triệu đồng của chủ quán đẹp nên nảy sinh ý định trộm.

Sáng 21/2, thấy vợ chồng chủ quán đi vắng, Đại trộm xe máy rồi bỏ trốn. Công an huyện Chợ Mới điều tra, bắt giữ Đại khi thanh niên này đang trốn ở Đồng Nai.

Chiếc xe máy mà Đại trộm để đi khoe với bạn gái. Ảnh: Nghiêm Túc

Đại khai sau khi lấy trộm xe máy, gã chạy lên tỉnh Đồng Nai để thăm bạn gái và khoe xe mới.

T.Chí