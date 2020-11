Hôm nay (5/11), Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan CSĐT vừa khởi tố bị can, bắt Vũ Văn Thái (tức Thái "Lâm", 43 tuổi, ngụ xã An Ninh, huyện Tiền Hải) để điều tra về hành vi có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản.