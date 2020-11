Công an quận Thủ Đức, TP.HCM vừa phát đi thông báo truy tìm nghi can giết người phụ nữ trong khách sạn trên địa bàn.

Công an xác định vụ án mạng xảy ra vào ngày 29/10 tại khách sạn A.N đường số 1, khu tái định cư Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, là vụ giết người, cướp tài sản.

Nạn nhân là bà P.T.L (SN 1975, quê Lào Cai).

Công an xác định bà L bị cướp đi 2 điện thoại hiệu Samsung.

Truy tìm kẻ giết người phụ nữ trong khách sạn vùng ven

Theo thông báo truy tìm, nghi phạm khoảng 35 tuổi, cao 1m68, cắt tóc ngắn. Thời điểm gây án, nghi phạm mặc áo thun màu xanh ngắn tay cổ tròn, quần jean xanh, mang dép kẹp và điều khiển xe gắn máy hiệu Wave, không BKS.

Công an quận Thủ Đức đề nghị ai phát hiện đối tượng, tang vật và phương tiện có thể báo về Công an quận Thủ Đức theo số điện thoại 028.8972019 hoặc 0984919193, gặp chiến sĩ Cao Hoàng Đức Dũng.

Như đã thông tin, chiều 29/10, 1 người đàn ông đến thuê phòng khách sạn A.N. Một lúc sau thì bà L. lên phòng.

Khoảng 1h sau thì người đàn ông trả phòng, rời khách sạn vội vã. Không thấy bà L. xuống, nhân viên khách sạn lên kiểm tra phòng thì phát hiện người này đã tử vong.

Công an xác định, bà L. tử vong do bị siết cổ. Ngoài ra, Công an cho rằng, nghi phạm gây án và bà L. có hoạt động mua - bán dâm.

