Bị can Đào Ngọc Cảnh được xem là ‘đầu dây mối nhợ’, người môi giới trong vụ giám đốc doanh nghiệp chi 20 tỷ đồng 'chạy' điều động Đại tá Đinh Văn Nơi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt giam Đào Ngọc Cảnh (75 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Môi giới hối lộ.

Đây là động thái sau khi TAND tỉnh An Giang trả lại hồ sơ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, đó là vụ giám đốc doanh nghiệp chi 20 tỷ đồng để "chạy" điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đi nơi khác.

Bị can Cảnh tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc

Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam đối với Vũ Văn Quý (31 tuổi, ngụ TP Hải Phòng), Ngô Văn Trọng (49 tuổi, ở Đà Nẵng), Hoàng Thị Tâm (55 tuổi, ngụ TP Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng bị can Quý bị khởi tố thêm tội Rửa tiền.

Người chi 20 tỷ để "chạy" tác động điều chuyển công tác Đại tá Đinh Văn Nơi là ông Trần Trí Mãnh (42 tuổi, ngụ tại phường Châu Phú A, TP Châu Đốc).

Bị can Đào Ngọc Cảnh được cho là “đầu dây mối nhợ” trong vụ chạy điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi.

Ông Cảnh thừa nhận nếu vụ việc trót lọt thì bị can Trọng sẽ cho ông ta một khoản tiền. Ông Cảnh ý thức được đây là số tiền thu lợi bất chính, vi phạm pháp luật.

Theo cơ quan chức năng, ông Cảnh biết rất rành mạch về quy trình công tác cán bộ, biết khả năng của mình không làm được việc điều động, nên tìm một tài xế là Trọng để giới thiệu cho Mãnh.

Bản thân bị can Cảnh cũng thừa nhận là người “môi giới” giữa Mãnh với Trọng.

Trần Trí Mãnh, người chi 20 tỷ để "chạy" điều động Đại tá Đinh Văn Nơi

Giám đốc run sợ nên "chạy" điều động Giám đốc Công an

Theo điều tra, ông Cảnh quen biết Mãnh khi đi lễ hội TP Châu Đốc (An Giang). Bản thân Mãnh là đối tượng chuyên sản xuất, buôn bán, hàng gian, gian giả.

Đại tá Đinh Văn Nơi về làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường, kiên quyết tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trong đó có tội phạm về hàng gian, hàng giả nên Mãnh “run sợ”.

Mãnh sợ hành vi phạm tội của mình bị Đại tá Nơi phát hiện, xử lý làm ảnh hưởng đến việc làm kinh doanh phi pháp nên gã nảy sinh ý định dùng tiền tìm cách “điều chuyển” Giám đốc Công an An Giang đi nơi khác. Cũng như đưa Giám đốc Công an tỉnh khác về An Giang để thay thế Đại tá Đinh Văn Nơi.

Ngô Văn Trọng - người tham gia đường dây lừa đảo liên quan vụ "chạy" điều động GĐ Công an An Giang

Để thực hiện ý định này, Mãnh nhờ đến Đào Ngọc Cảnh. Sau khi nghe Mãnh trình bày, Cảnh dù biết không thực hiện được việc điều chuyển nhưng vẫn đồng ý với giá 20 tỷ.

Sau đó, Mãnh nhờ Ngô Văn Trọng. Trọng lại nhờ Hoàng Thị Tâm với giá 13 tỷ đồng và được cái gật đầu đồng ý.

Tâm nói sẽ chi 10 tỷ để thực hiện việc “điều chuyển” Đại tá Nơi. Sau khi thành công Tâm sẽ “bồi dưỡng” cho người mà Tâm nhờ thực hiện thêm 500 triệu đồng. Tổng cộng hết 10,5 tỷ. Còn 2,5 tỷ đồng thì Tâm và Trọng chia nhau. Riêng Trọng còn lại 7 tỷ đồng trong số 20 tỷ, dự tính sẽ cho ông Cảnh.

Bản thân Tâm cũng không thực hiện được việc “điều chuyển” nên tiếp tục nhờ Vũ Văn Quý. Quý nhận lời với giá 10 tỷ, và được Tâm hứa sẽ chuyển 5 tỷ vào tài khoản để làm chi phí.

Ngày 16/1/2021, Cảnh và Trọng từ Đà Nẵng bay vào TP Cần Thơ. Đồng thời, Trọng cũng đặt vé máy bay cho Tâm từ Hà Nội bay vào. Tâm trước khi vào TP Cần Thơ cũng báo cho Quý biết, nhưng người phụ nữ này không nói có Trọng tham gia.

Ngày 17/1, ông Cảnh cùng Trọng, Tâm từ Cần Thơ lên TP Châu Đốc để gặp ông Mãnh.

Qua đó, ông Mãnh, Cảnh thống nhất chuyển trước 10 tỷ đồng cho bị cáo Trọng, Tâm. Sau khi hoàn thành việc “điều chuyển” sẽ chuyển tiếp 10 tỷ còn lại. Theo yêu cầu của Cảnh, Trọng chỉ đạo Tâm mở tài khoản ngân hàng cùng hệ thống với Mãnh.

Ngày 20/1, ông Mãnh cùng Trọng đến ngân hàng để chuyển 10 tỷ vào tài khoản của Tâm.

Sau đó, Quý đi ngang qua công ty của Mãnh thì thấy xe biển xanh nên nghi sự việc bị phát hiện. Trọng gặp Mãnh nói dối là sự tác động điều chuyển cán bộ đã bị phát hiện.

Gã yêu cầu Mãnh chi từ 4-5 tỷ đồng để nhóm của Trọng đi lại và “lo lót” để nhóm không bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mãnh tin là thật và lo sợ mất 10 tỷ đồng nên nhiều lần thương lượng, thỏa thuận xin nhận lại tiền.

Qua trao đổi, Quý đồng ý trả lại cho Mãnh 7,7 tỷ đồng. Mãnh cho riêng Trọng 300 triệu. Còn lại 2,3 tỷ đồng nhóm của Quý chia nhau hưởng lợi.

Sau đó, Mãnh làm đơn tố giác hành vi phạm tội của Quý và đồng phạm...

