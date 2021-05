Biết những người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trái phép nhưng Cù và Thanh đã thuê nhà, sắp xếp chỗ ở cho những người này nhằm kiếm thu nhập.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Cù (SN 2000, quê Cao Bằng, tạm trú quận Tân Phú) về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

Theo điều tra sơ bộ, thông qua nhiều mối quan hệ xã hội, Cù quen biết với một người đàn ông Trung Quốc, tên phiên âm tiếng việt là Minh. Mới đây, Minh đề nghị với Cù là sắp xếp cho những nhóm người đồng hương Trung Quốc của Minh, và hứa sẽ trả công 200 ngàn đồng/người/ngày.

Do hám lợi, Cù đồng ý và đi thuê căn nhà ờ đường Lý Tuệ, quận Tân Phú với giá 7,5 triệu đồng/tháng.

Chiều 26/3 theo liên hệ qua mạng xã hội Wechat, Cù thuê taxi đến đón Minh và bốn người mang quốc tịch Trung Quốc tại khu du lịch Suối Tiên, TP Thủ Đức để đưa về căn nhà ở đường Lý Tuệ, quận Tân Phú. Đến nơi, Minh chê căn nhà nhỏ, nên đề nghị Cù đi thuê khách sạn cho cả nhóm.

Do nhóm của Minh không có hộ chiếu, Cù biết là họ nhập cảnh trái phép nhưng vì hám lợi nên cố gắng tìm mọi cách thu xếp chỗ ở cho nhóm này. Trong tối đó, nhóm của Minh đã đưa cho Cù 1,5 triệu đồng và tự đi tìm chỗ ở khác.

Nhưng ngay sau đó, Minh liên hệ với Cù đề nghị tiếp tục sắp xếp cho một nhóm bảy người Trung Quốc khác chuẩn bị sang Việt Nam.

Theo hướng dẫn của Minh, ngày 28/3 Cù đón nhóm bảy người Trung Quốc đưa về căn nhà đường Lý Tuệ. Cù đòi xem hộ chiếu nhưng nhóm người Trung Quốc không có và Cù biết rõ là họ cũng nhập cảnh trái phép nhưng vì ham lợi nên tiếp tay.

Ngày 26/4 qua các biện pháp nghiệp vụ và tin báo của quần chúng, Công an quận Tân Phú đã phát hiện và kiểm tra hành chính căn nhà. Công an đã giữ nhóm người Trung Quốc để kiểm tra y tế, đưa đi cách ly theo quy định.

Bị tạm giữ, Cù thừa nhận hành vi, biết những người Trung Quốc nhập cảnh trái phép nhưng vì hám lợi nên tổ chức cho họ ở lại Việt Nam.

Ngoài ra, cơ quan An ninh điều tra, Công an TP.HCM còn khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thanh (SN 1995, quê Bắc Giang, tạm trù quận 7) cũng về hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Công an xác định, Thanh đã tiếp tay cho 13 người Trung Quốc ở lại Việt Nam...

Ngay sau khi phát hiện hai vụ việc trên, Công an quận Tân Phú và quận 7 đã chuyển giao cơ quan An ninh điều trà Công an TP.HCM mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đến nay, cơ quan An ninh điều tra khởi tố bị can đối với hai đối tượng và làm rõ các tình tiết liên quan.

Người Trung Quốc nằm trong cốp ô tô để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam Ngày 6/5, Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Linh An