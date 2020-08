Ngày 25/8, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm Trương Tấn Tài (28 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về tội Giết người và Cướp giật tài sản; Lê Quang Thái (24 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) về tội Cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, ngày 13/9/2018, sau chầu nhậu, Tài rủ Thái, Phan Tuấn Phát và Trương Công Huy đi cướp giật tài sản.

Theo phân công, Thái chở Tài chạy lòng vòng tìm ai sơ hở thì ra tay cướp giật còn Huy và Phát chạy phía sau làm nhiệm vụ ngăn cản người truy đuổi.

Các bị cáo tại tòa

Khi đi tới đường Lê Trọng Tấn (quận Tân Phú), cả bọn phát hiện chị Nguyễn Thị An đang đi tới chỗ đỗ xe ô tô, Thái nhanh chóng áp sát để Tài giật chiếc túi xách, bên trong có gần 90 triệu đồng.

Nghe tiếng tri hô của vợ, anh Nguyễn Văn Cừ vội chạy tới ôm lấy Tài. Ngay lập tức, Tài rút con dao bấm trong túi quần, đâm anh Cừ trọng thương rồi tẩu thoát.

Qua truy xét, trích xuất camera an ninh quanh khu vực, cơ quan công an đã nhanh chóng xác định được băng cướp.

Ngày 28/9/2018, Công an quận Tân Phú đã đưa Tài, Thái, Phát về cơ quan điều tra để làm rõ. Cả 3 đã khai nhận hành vi phạm tội.

Trong quá trình điều tra, Phát và Huy bỏ trốn khỏi địa phương, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã hai bị can này, khi bắt được sẽ xử lý.

Xét thấy, hành vi của các bị cáo có tính chất côn đồ, gây mất trật tự xã ội, cần có bản án nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung, HĐXX đã quyết định tuyên phạt Tài 13 năm tù về tội Giết người, 4 năm tù về tội Cướp giật tài sản, tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 17 năm. Bị cáo Thái nhận 5 năm tù về tội Cướp giật tài sản.

Thanh Phương