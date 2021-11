Ngoài bản án tử hình về tội “Giết người”, “Cướp tài sản” trước đó, Nguyễn Kim An còn phải lãnh thêm 2 năm 6 tháng tù cho hành vi trốn khỏi trại giam.

Ngày 24/11, TAND TP.HCM mở phiên xét xử đối với bị cáo Nguyễn Kim An (26 tuổi, ngụ Bình Thuận) về tội “Trốn khỏi nơi giam”. An chính là tử tù nhiễm Covid-19 trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa gây xôn xao dư luận hồi tháng 5 vừa qua.

Theo truy tố, An chơi thân và học cùng lớp với Đạt tại trường kỹ thuật chuyên về lập trình. Đầu năm 2014, trong lúc túng quẫn vì bị mất xe và máy tính, An nảy sinh ý định đầu độc bạn để cướp tài sản. Sau khi cho bạn uống thuốc an thần, An bỏ Đạt vào bao tải rồi đem đi vứt xuống sông, đoạn ở cầu Phú Mỹ, quận 7, dù lúc này nạn nhân còn sống.

Sau đó, anh ta nhắn tin tống tiền gia đình bạn thân. Vài ngày sau, thi thể của Đạt được người dân phát hiện. Khi Công an khoanh vùng, bắt giữ được An và làm sáng tỏ vụ án.

Bị cáo Nguyễn Kim An

Giữa năm 2015, TAND TP.HCM tuyên phạt Nguyễn Kim An mức án tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Hơn ba tháng sau, tại phiên xét xử phúc thẩm TAND cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo của An, tuyên y án.

Trong quá trình chờ thi hành án, An bị tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hòa.

Khoảng 15h ngày 13/7/2021, tổ trực ban khu AB đến phát cơm và nước sinh hoạt buổi chiều cho các phạm nhân.

Đến khoảng 15h45 phút cùng ngày, lợi dụng lúc cán bộ trực ban mở cửa buồng giam khác để đưa cơm, An lén rút chân ra khỏi cùm, đi theo phía sau cán bộ đến một phòng trống dùng để làm kho chứa cùm và đồ lưu ký rồi trốn ở đây.

Sau đó, anh ta lấy quần jeans và áo sơ mi trong kho lưu ký mặc và trốn trong kho cho đến khi không nghe tiếng cán bộ thì đi ra ngoài, theo lối cầu thang xuống tầng trệt nhưng thấy đông người nên quay lại trốn vào một kho khác cạnh cầu thang. Đến 20h30 phút cùng ngày, An ra khỏi nơi ẩn nấp và đi cầu thang xuống tầng trệt và đi vào đường hầm không rõ khu nào.

Khi An thấy xe đặc chủng chở phạm nhân đang đậu, nghĩ sẽ có đường ra cổng nên An đi theo đường này. Đến cổng 2 của Trại tạm giam Chí Hòa, cán bộ trực cổng hỏi An đi đâu, thì An nói xin ra ngoài.

Lợi dụng sơ hở lúc cổng đang mở, An lẻn ra và đi theo đường cổng chính của Trại tạm giam Chí Hòa ra đường Hòa Hưng, quận 10.

Sau khi ra khỏi trại tạm giam, An đi nhiều nơi. Đến tối 14/7, An nhớ ra địa chỉ nhà của một người bạn chung phòng giam nên tìm đến xin người thân của anh này ngủ qua đêm nhưng bị họ từ chối, dọa báo công an.

Dù bị Covid-19 nhưng Nguyễn Kim An vẫn tiếp xúc với nhiều người sau khi trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa

Sợ bị bắt lại, anh ta bỏ đi rồi bắt xe ôm ra khu vực ngã tư Thủ Đức tìm nhà người quen. Sau đó, An gặp ông T. (lái xe ôm) nhờ ông T. đưa về phòng trọ ở quận Tân Phú. Trên đường đi, An xin ông T. ngủ nhờ một đêm thì được ông T. đồng ý.

Sau khi về nhà, ông T. nấu mì cho An ăn thì An nói với ông T. là ra ngoài đi gặp bạn. Sau khi ra khỏi nhà ông T., An bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM bắt theo quyết định truy nã.

Trong suốt thời gian trốn khỏi nơi giam giữ, An không nói cho ai biết việc mình là phạm nhân mang án tử hình trốn khỏi Trại tạm giam Chí Hòa.

Tại phiên tòa, bị cáo An đã thừa nhận hành vi phạm tội. Được nói lời sau cùng, bị cáo đã gửi lời xin lỗi đến cán bộ quản giáo tại trại giam và những người bị cáo làm lây nhiễm Covid-19.

Tại tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến chế độ giam, giữ và hoạt động bình thường của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự, do đó cần phải xử lý nghiêm để răn đe.

Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo An 2 năm 6 tháng tù về tội “trốn khỏi nơi giam”. Tổng hợp với bản án năm 2015, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên mức án tử hình về tội “giết người”. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung là mức án tử hình.

Đối với các quản giáo là người trong ca trực đã sơ hở để An bỏ trốn, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM sẽ xem xét để xử lý sau.

Hơn hai ngày lang thang của tử tù nhiễm Covid-19 và hành trình lần theo dấu vết Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM hé lộ lời khai của tử tù nhiễm Covid-19 trong hơn 2 ngày trốn chạy và quá trình trinh sát phục bắt phạm nhân nguy hiểm này.

Thanh Phương