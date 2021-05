Cơ quan công an phát hiện Tẩn A Khé (SN 1972, trú tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai), nguyên Chủ tịch xã Trịnh Tường có hành vi mua bán, vận chuyển 1 bánh heroin và 1.600 viên hồng phiến.

Ngày 31/5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 30/5, Công an xã Bản Vược phối hợp với Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Bát Xát bắt giữ đối tượng mua bán, vận chuyển 1 bánh heroin và 1.600 viên ma tuý tổng hợp.

Trước đó, khoảng 18h50 cùng ngày, tổ công tác phát hiện đối tượng nam giới điều khiển xe máy BKS 24B-415.24 nghi vấn nên đã dừng xe kiểm tra.

Đối tượng Tẩn A Khé và tang vật

Tổ công tác phát hiện trên người đối tượng có 1 bọc vải dù màu xanh, bên trong chứa 1 gói nilon hình chữ nhật, chứa chất bột khô màu trắng (đối tượng khai nhận là heroin) và 8 gói nilon nhỏ bên trong có chứa 1600 viên nén mầu hồng (đối tượng khai nhận là hồng phiến).

Lực lượng chức năng đã lập biên bản đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở để điều tra, làm rõ. Tại cơ quan công an, xác định đối tượng là Tẩn A Khé (SN 1972, trú tại thôn Tùng Chỉn 3, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát).

Khé khai nhận, do cần tiền tiêu sài cá nhân, Khé đã nảy sinh ý định mua bán ma túy, sau đó Khé liên hệ và đi về Thanh Hóa mua 1 bánh heroin và 1600 viên ma túy tổng hợp của 1 người đàn ông (không rõ lai lịch) với giá là 120 triệu đồng, Khé đã trả trước 60 triệu đồng và hứa hẹn sau khi bán xong số ma túy kể trên sẽ trả nốt số tiền còn lại.

Đối tượng Tẩn A Khé, nguyên là Chủ tịch xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vào năm từ tháng 3/2002 đến tháng 4/2005. Tuy nhiên, Khé không trúng cử HĐND xã Trịnh Tường nên bị điều chuyển xuống làm xã đội trưởng, cho đến tháng 3/2006 thì bị buộc thôi việc.

Hai đối tượng vứt 12.000 viên ma túy rồi bỏ trốn qua biên giới Phát hiện lực lượng chức năng, hai đối tượng để lại túi xách và tháo chạy. Trong túi xách có 60 túi màu xanh chứa 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Theo Tiền Phong