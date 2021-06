Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự vận động thanh niên xăm trổ giết người trên địa bàn ra đầu thú.

Tối 3/6, Công an huyện Mê Linh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP vận động đối tượng Nguyễn Quang Tuấn (SN 2001, trú An Vinh, Quỳnh Phụ, Thái Bình) đến cơ quan công an đầu thú.

Tuấn là đối tượng thực hiện hành vi giết người xảy ra ngày 30/5 tại thôn Văn Lôi (xã Tam Đồng, huyện Mê Linh).

Trước đó, tối 30/5, Tuấn đến gặp anh T. (SN 1990, trú tại Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội) để đòi nợ cho một người bạn. Khi thấy anh T. đang ăn cơm ở nhà bạn, Tuấn đi vào gặp và hỏi anh T. khi nào trả tiền thì 2 bên xảy ra xô xát.

Dù được mọi người can ngăn, nhưng anh T. vẫn tiếp tục đánh Tuấn. Sau đó, Tuấn đã lấy dao bấm đâm nhiều nhát vào bụng, đùi anh T. làm anh T. bị thương tích nặng và tử vong tại bệnh viện.

Nguyễn Quang Tuấn tại cơ quan công an

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Mê Linh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP và các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến 23h ngày 31/5, Tuấn đã đến Công an huyện Mê Linh đầu thú về hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Mê Linh đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Quyết Nguyễn