Đây là kết quả test nhanh nCoV cho các công nhân, khi tại công ty này có nhiều ca F0 trước đó.

Thông tin trên được đại diện Trung tâm Y tế TP Thủ Đức chia sẻ với VietNamNet chiều 5/7. Hiện các ca F0 này đã được đưa đi cách ly, điều trị.

Công ty Nidec Sankyo có địa chỉ ở đường N1, thuộc khu Công nghệ cao, phường Tân Phú, TP Thủ Đức. Ngày 28/6, công ty phát hiện có 1 trường hợp dương tính nCoV qua khám bệnh tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa công ty, phun khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm hơn 4.000 công nhân tại công ty.

Tối 2/7, kết quả test nhanh cho thấy, có 91 công nhân làm việc tại công ty có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV. Như vậy, liên quan đến công ty này đã có tổng cộng 210 trường hợp nhiễm virus SAR-CoV-2.

Chiều 3/7, công ty đã ngưng sản xuất để tập trung lực lượng cho việc phòng chống dịch.

Nhân viên Y tế TP.HCM đang lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho công nhân Công ty NIdec. Ảnh: Q.V.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, hiện thành phố đang thực hiện kế hoạch tổ chức đợt cao điểm kiểm soát tình hình dịch Covid-19 trên diện rộng, từ ngày 29/6 đến 10/7 nhằm ngăn chặn, kiểm soát, đẩy lùi nhanh dịch bệnh, sớm ổn định tình hình, đảm bảo an sinh xã hội.

“Việc tập trung xét nghiệm tầm soát những khu vực có yếu tố nguy cơ là cần thiết hơn bao giờ hết để có thể nhanh chóng khống chế, kiểm soát đại dịch”, đại diện HCDC chia sẻ.

Chiều ngày 2/7, Trung tâm y tế TP Thủ Đức đã huy động 65 nhân viên y tế từ Bệnh viện Bình Dân, sinh viên ngành Y của TP để tầm soát nCoV cho hơn 3000 công nhân tại công ty Nidec.

Cùng ngày, HCDC cũng tổ chức buổi tập huấn trực tuyến về thực hiện test nhanh nCoV cho các Khu chế xuất – Khu công nghiệp, khu Công nghệ cao và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, nhằm tăng cường sự chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh ở các khu vực này.

ThS.BS Võ Tuấn Linh, Phó trưởng Khoa Xét nghiệm đã hướng dẫn cho các doanh nghiệp trình tự mặc và cởi bỏ trang phục phòng hộ cho người trực tiếp thực hiện lấy mẫu test nhanh, kỹ thuật thực hiện test nhanh gồm cách lấy mẫu tỵ hầu, đọc kết quả test nhanh. Qua đó, các đơn vị tham gia có thể thực hiện triển khai test nhanh nCoV cho người lao động nhằm tầm soát nguy cơ lây nhiễm trong đơn vị.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Tâm, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM nhận định, việc triển khai cho các Khu chế xuất – Khu công nghiệp, khu Công nghệ tự test nhanh nCoV cho người lao động vô cùng cần thiết, giúp phát hiện sớm những mầm bệnh đang âm thầm hiện hữu nếu có, từ đó khoanh vùng tức thời, nhờ đó giảm được số lượng người phải đi cách ly, cũng giảm được số người phải ngưng sản xuất cũng như giảm quy mô phong tỏa cho doanh nghiệp.

Theo bác sĩ Tâm, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 ở thành phố vô cùng phức tạp, các ca F0 đã xuất hiện khắp các khu vực, trong đó có khu công nghiệp, khu chế xuất và gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp có liên quan. Với mục đích đảm bảo sản xuất an toàn và thực hiện mục tiêu kép, hạn chế tác động của dịch bệnh đến sự phát triển kinh tế và an sinh xã hội thì các Khu chế xuất – Khu công nghiệp, khu Công nghệ cao và doanh nghiệp trên địa bàn đóng vai trò rất quan trọng. Đây là những khu vực có nguy cơ cao do tập trung đông người cùng một thời điểm, một số nơi làm việc trong môi trường khép kín, môi trường có máy lạnh… là điều kiện thuận lợi khiến dịch bệnh có thể lây lan.

Tú Anh