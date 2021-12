Trong vòng vài ngày, 2 cô gái tại TP.HCM đã tử vong sau khi thực hiện thẩm mỹ. Các vụ việc được Sở Y tế TP.HCM báo cáo Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và UBND TP.

Cụ thể, ngày 7/12, một cô gái 24 tuổi tử vong sau khi trị mụn và thâm da tại spa ở đường Độc Lập, (quận Tân Phú, TP.HCM).

Thanh tra Sở Y tế phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, xác nhận cơ sở spa này thực hiện kỹ thuật laser song chưa có giấy phép hoạt động khám chữa bệnh theo quy định, chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ của các máy laser, thuốc, kem gây tê, mỹ phẩm.

Thanh tra đã yêu cầu cơ sở ngưng các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn liên quan đến y tế.

Bệnh nhân được các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 nỗ lực cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Sở Y tế cho biết, cơ sở spa có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, ngành nghề dịch vụ săn sóc da do bà Diệp Yến Linh làm chủ.

Bà Linh có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh ngoại khoa do Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cấp năm 2019, chứng chỉ đào tạo liên tục do Bệnh viện Da Liễu TP.HCM cấp về ứng dụng laser và ánh sáng trong da liễu, kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc da, chứng chỉ đào tạo do Trường Đại học Y Dược TP.HCM cấp do hoàn thành khóa học định hướng chuyên khoa da liễu.

Chủ cơ sở cho biết, bệnh nhân là khách hàng cũ, điều trị mụn và thâm da 3 lần kể từ ngày 16/11 tại spa. Chiều 7/12, cô gái tiếp tục điều trị theo liệu trình cũ, thoa kem gây tê phần mặt, lưng, mông để thực hiện laser. Khoảng 30 phút sau thoa kem, bệnh nhân co giật, được cơ sở cấp cứu và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115, nhưng không qua khỏi.

Cơ quan công an cũng đã vào cuộc ngay sau khi vụ việc được trình báo.

Trước đó ít ngày, một phụ nữ 32 tuổi tử vong sau khi hút mỡ cũng tại TP.HCM. Nạn nhân là học viên của cơ sở thẩm mỹ tại đường Nguyễn Công Trứ (quận 1) từ ngày 20/11. Đến ngày 5/12, bà Lê Thị Huyền Trang, chủ cơ sở trực tiếp nâng mũi, hút mỡ bụng với giá 15 triệu đồng cho nữ học viên, chưa thanh toán.

Bà Trang đã nhờ một bác sĩ 25 tuổi, có bằng bác sĩ y khoa (do Đại học Thái Nguyên cấp tháng 6/2019), gây mê cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, cô gái về nhà, trở nặng, tử vong dù đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân 115.

Theo báo cáo của bệnh viện, bệnh nhân ngưng tuần hoàn hô hấp trước nhập viện, tử vong sau hút mỡ bụng giờ thứ 14. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 đã thụ lý vụ việc. Sở Y tế đã niêm phong hồ sơ bệnh án liên quan để phục vụ điều tra.

Trước đó, ngày 7/12, Sở Y tế thành phố nhận được thông tin từ Bệnh viện Nhân Dân 115 về 2 nữ bệnh nhân tử vong sau khi thực hiện dịch vụ thẩm mỹ tại các cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn quận Tân Phú và quận 1. Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở đã khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc ngay trong tối cùng ngày.

Linh Giao