Sống lạc quan cùng một kế hoạch tài chính dự phòng hiệu quả sẽ là hai “liều thuốc” tinh thần giúp bạn bình tâm hơn khi phải đối mặt với căn bệnh ung thư.

Luôn lạc quan

Tinh thần lạc quan là cứu cánh giúp bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc đời. Biết rằng ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh, bệnh hiểm nghèo có thể ập đến bạn bất cứ lúc nào, nên mỗi ngày còn sống là món quà tuyệt vời mà cuộc đời đã trao tặng. Vậy hãy yêu quý, trân trọng và học cách đối xử đúng đắn với "quà tặng" ấy..

Xin lấy lời của "đóa hương dương" Lê Thanh Thúy làm lời khuyên dành cho mọi người: "Khi bị bắt buộc phải đi trên con đường sỏi đá, mình biết rằng cuộc đời mình đang rẽ hướng khác. Chấp nhận để rồi vượt qua!".

Yêu thương bản thân

Phung phí sức khoẻ vào những thói quen không lành mạnh như rượu bia, thuốc lá, ăn uống qua loa, ngại khám sức khỏe định kỳ …. sẽ tăng thêm nguy cơ mắc bệnh hiểm nghèo. Sức khỏe là vàng! Hãy yêu thương bản thân mình bằng cách duy trì nếp sống lành mạnh, cân bằng, điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học…

Các chuyên gia y tế khuyên rằng cách tốt nhất để kiểm soát bệnh là kiểm tra sức khoẻ toàn diện định kỳ hàng năm. Đừng đợi đến khi cơ thể ngã quỵ trước ‘bão’ bệnh mới đến gặp bác sỹ, vì khi bệnh được phát hiện quá muộn sẽ dẫn đến tỷ lệ chữa trị thành công thấp mà chi phí điều trị lại cao.

Chủ động tài chính

Ung thư là căn bệnh hiểm nghèo có thể làm tài chính gia đình bạn cạn kiệt do quá trình điều trị kéo dài và rất tốn kém. Ngoài những đau đớn thể xác và suy sụp tinh thần do bệnh gây ra thì gánh nặng tài chính cũng là một trong những lý do chính khiến nhiều gia đình đành ngậm ngùi bỏ cuộc giữa chừng. Do đó, cách phòng bệnh hiệu quả là phải khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm- “Ung thư biết sớm trị lành” và chủ động kế hoạch dự phòng tài chính ngay khi còn trẻ, khoẻ, đặc biệt nếu bạn là người trụ cột tài chính gia đình.

Để ung thư không còn là nỗi lo gánh nặng tài chính, Bảo hiểm Hỗ trợ điều trị bệnh ung thư của Dai-ichi Life Việt Nam được ra mắt với thời hạn bảo vệ kéo dài từ 5 - 25 năm và mức phí hợp lý, dành cho khách hàng có độ tuổi 0-65, giúp hỗ trợ điều trị trong mọi giai đoạn ung thư, bao gồm bệnh ung thư thể nhẹ, ung thư nghiêm trọng và ung thư đặc biệt, với tổng quyền lợi lên đến hơn 300% số tiền bảo hiểm.

Không chỉ là giải pháp xây dựng kế hoạch dự phòng tài chính hiệu quả, Bảo hiểm Hỗ trợ điều trị bệnh ung thư còn tiếp thêm sức mạnh và tinh thần lạc quan cho người bệnh với các quyền lợi bảo hiểm vượt trội.

Cụ thể, Dai-ichi Life Việt Nam sẽ chi trả 50% số tiền bảo hiểm nếu người được bảo hiểm mắc bệnh ung thư thể nhẹ; chi trả 100% số tiền bảo hiểm nếu mắc bệnh ung thư nghiêm trọng; và chi trả thêm 50% số tiền bảo hiểm nếu mắc bệnh ung thư đặc biệt.

Ngoài ra, Dai-ichi Life Việt Nam còn trợ cấp 0,2% số tiền bảo hiểm cho mỗi ngày nằm viện, hỗ trợ ngay chi phí điều trị bằng 20% quyền lợi ung thư thể nhẹ và nghiêm trọng đã chi trả, cũng như hỗ trợ thêm chi phí hồi phục sức khỏe bằng 20% số tiền bảo hiểm.

Đặc biệt, Dai-ichi Life Việt Nam chấp nhận kết quả chẩn đoán bệnh ung thư tại các bệnh viện trên toàn cầu, giúp người được bảo hiểm an tâm khi lựa chọn khám bệnh trong nước hoặc tại nước ngoài.

Lệ Thanh