Sau 6 ngày tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em, TP.HCM đã tiêm được gần 532.000 trẻ an toàn, ghi nhận 51 trường hợp phản ứng nhẹ.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM, tính đến chiều ngày 1/11, TP đã tiêm vắc xin cho 531.998 trẻ, bao gồm 212.372 trẻ từ 16-17 tuổi, 319.626 trẻ từ 12-15 tuổi. Trong 6 ngày tổ chức tiêm chủng, ghi nhận 51 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm. Chiến dịch tiêm chủng được tổ chức an toàn.

Gần 532.000 trẻ em TP.HCM được tiêm vắc xin Covid-19 an toàn.

Trong ngày 1/11, TP triển khai được 203 điểm tiêm, bao gồm 141 điểm trường học, 53 điểm cộng đồng và 9 bệnh viện trên 20 quận huyện và thành phố Thủ Đức.

Số lượng tiêm trong ngày là 82.519 trẻ, bao gồm 10.612 trẻ từ 16-17 tuổi, 71.907 trẻ từ 12-15 tuổi. Ghi nhận 9 trường hợp phản ứng nhẹ sau tiêm, tất cả đều được xử lý kịp thời và ổn định. Riêng Quận Tân Bình, Phú Nhuận không tổ chức tiêm trong ngày 1/11.

Ngày 2/11, TP tổ chức tiêm tại 112 điểm tiêm với 209 đội tiêm cho 49.204 trẻ. Theo HCDC, công tác tiêm chủng diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống Covid-19 theo quy định như: đảm bảo khoảng cách giữa các khâu trong 1 dây chuyền tiêm và giữa các dây chuyền tiêm tại 11 địa điểm; đảm bảo an toàn giãn cách đúng quy định, chia nhiều buổi tiêm, mỗi buổi có số lượng phù hợp.

Hiện TP.HCM đang tập trung nguồn lực tiêm chủng cho học sinh từ đủ 12-17 tuổi, tiếp tục ưu tiên vắc xin cho nhóm sinh viên, công nhân đi từ các tỉnh thành khác về thành phố.

Tất cả các học sinh không tiêm vắc xin đợt này vì nhiều lý do như bệnh lý, chỉ định không tiêm hoặc chưa đủ tuổi vẫn đi học như bình thường. Các em sẽ được hướng dẫn cụ thể về các biện pháp phòng chống dịch

TP.HCM là địa phương đầu tiên trên cả nước triển khai đợt tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em, bắt đầu từ ngày 27/10, dự kiến sẽ kéo dài 5 ngày và thêm 2 ngày tiêm vét.

Linh Giao

Ký ức đại dịch Covid-19 qua lời kể của người báo tin bệnh nhân tử vong “Chị ơi, chị bình tĩnh nhé chị…Em xin báo tin buồn…người nhà mình mất vào lúc…”. Cuộc gọi đứt đoạn bởi tiếng nấc. Bên kia đường dây, thân nhân đứt ruột. Bên này, người nhân viên y tế cũng xé lòng.