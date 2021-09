Ngành y tế của Ấn Độ đã giải đáp được nguyên nhân đợt sốt khiến hàng nghìn người nhiễm bệnh và hơn 100 người chết.

Đợt sốt khiến các chuyên gia bối rối trong hai tuần qua đã được xác định do hai căn bệnh riêng biệt, một do vi khuẩn và một do virus gây ra.

Các bệnh nhân nhiễm sốt phát ban hoặc sốt xuất huyết. Đợt sốt đã khiến hơn 100 người chết và lây nhiễm cho hàng nghìn người ở Uttar Pradesh, bang đông dân nhất của Ấn Độ chỉ trong vài tuần.

Điều trị sốt tại bệnh viện ở bang Uttar Pradesh, Ấn Độ vào tháng 9

Mỗi ngày, có khoảng 100 trường hợp mới mắc cả hai căn bệnh. Chưa có thống kê chính thức về số lượng ca nhiễm từng loại bệnh.

Sốt phát ban do vi khuẩn lây lan qua vết cắn của bọ chét tìm thấy trong bụi cây. Các triệu chứng bao gồm sốt, đau đầu, đau nhức cơ thể, sau đó tiến triển thành phát ban và viêm hệ thần kinh, có thể gây lú lẫn, thậm chí dẫn tới hôn mê.

Trong khi đó, sốt xuất huyết là bệnh nhiễm virus lây lan qua vết đốt của muỗi. Người bệnh thường bị sốt, đau cơ khớp. Trong những trường hợp nghiêm trọng, như đã thấy trong các đợt bùng phát gần đây ở Ấn Độ, số lượng tiểu cầu trong máu của bệnh nhân giảm đáng kể, dẫn đến xuất huyết trong và nguy cơ tử vong.

Nhà chức trách bang Uttar Pradesh thông báo về các trường hợp sốt bí ẩn đầu tiên ở quận Firozabad vào ngày 18/8. Đến ngày 7/9, quận này vẫn bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 51 người chết trong đó có 40 trẻ em.

Dịch bệnh lây lan sang ít nhất 5 quận khác trong bang, bao gồm cả Agra, nơi có đền Taj Mahal nổi tiếng thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm.

Các quan chức y tế đã đến từng nhà người dân để nâng cao nhận thức về mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng nhằm ngăn chặn sự lây lan.

Một số hãng tin Ấn Độ cho hay, các bệnh viện trong khu vực đã hết giường và các nguồn lực khác để điều trị cho bệnh nhân. Theo tờ Times of India, ít nhất 5.000 người đang chữa tại các bệnh viện ở quận Firozabad.

Ấn Độ phải vật lộn với dịch sốt xuất huyết hầu như hằng năm, đặc biệt vào mùa mưa khi muỗi vằn mang virus sinh sản ở những nơi chứa nước ngọt.

Hàng chục nghìn ca mắc và hàng chục người tử vong được ghi nhận mỗi năm. Bang Uttar Pradesh, với 200 triệu dân, thường bị ảnh hưởng nặng nề. Hàng triệu người nghèo khổ trong tiểu bang với các tiêu chuẩn vệ sinh và chăm sóc sức khỏe kém góp phần làm lây lan dịch bệnh.

An Yên (Theo CBS)