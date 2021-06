Sáng 27/6, Bộ Y tế công bố thêm 1 trường hợp tử vong là bệnh nhân nam, 80 tuổi ở TP.HCM.

Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 thông báo ca tử vong thứ 75 là bệnh nhân 9779, nam, 80 tuổi, có địa chỉ tại Quận Tân Bình, TP.HCM.

Bệnh nhân có tăng huyết áp, gout, hội chứng cushing (rối loạn nội tiết và chuyển hoá) do thuốc, đi lại khó khăn đã lâu.

Bệnh nhân sống cùng nhà con mắc Covid-19, ngày 10/6 bệnh nhân được xét nghiệm SARS-CoV-2, có kết quả dương tính, sau đó nhập viện cách ly điều trị tại Bệnh viện quận Tân Bình.

Cùng ngày bệnh nhân xuất hiện khó thở, được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cấp cứu trong tình trạng sốt, khó thở, thở oxy gọng kính 3 lít/phút. Chẩn đoán khi vào viện: Viêm phổi do Covid-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, trên bệnh nhân gout, cushing do thuốc.

Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực thở máy, lọc máu, kháng sinh phổ rộng, kháng viêm, kháng đông, thuốc duy trì vận mạch.

Tuy nhiên do tuổi cao, bệnh lý nền nặng, mặc dù được bệnh viện dốc sức cứu chữa nhưng bệnh không qua khỏi, tử vong lúc 5h ngày 26/6.

Nguyên nhân tử vong được xác định do sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do Covid-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, trên bệnh nhân tăng huyết áp, gout, cushing do thuốc.

Đây là ca Covid-19 tử vong thứ 40 tính từ thời điểm 27/4 đến nay và là trường hợp thứ 75 của cả nước.

Thúy Hạnh

