Khi biết tin người yêu mắc ung thư giai đoạn cuối, chàng trai người Anh lập tức cầu hôn và tổ chức lễ cưới cảm động tại giường bệnh.

Cô gái trẻ Tash Young, 25 tuổi, ở Southampton, Anh bắt đầu cảm thấy sức khỏe của mình xấu đi kể từ tháng 12 năm ngoái. Dù chỉ bê những vật dụng nhẹ, cô vẫn thấy vùng xương sườn rất đau đớn. Sau khi tới bệnh viện kiểm tra, Tash bị chẩn đoán mắc ung thư xương giai đoạn cuối.

Anh Simon Young đã cầu hôn Tash vào ngày cô bị chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối.

Tình trạng bệnh tồi tệ khiến cô gái trẻ phải nhập viện khẩn cấp. Khi nhận được tin, ngày hôm đó, anh Simon, 33 tuổi, đã cầu hôn bạn gái ngay trong bệnh viện.

“Tôi không thể chờ thêm một giây phút nào để được chung sống hạnh phúc với cô ấy", Simon chia sẻ.

Quá đỗi hạnh phúc, cô dâu đã đồng ý lời cầu hôn ngọt ngào này và cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới dù bệnh tình của Tash ngày một xấu đi. Nhờ có giấy phép đặc biệt, chỉ 4 ngày sau, hôn lễ của cặp đôi được tổ chức ngay tại Bệnh viện Southampton trước sự chứng kiến của những người thân thiết và đội ngũ y bác sĩ.

Đám cưới được diễn ra ngay trong Bệnh viện Southampton

Không cần có tuần trăng mật, cũng không có những chiếc xe đưa đón, họ đã ngắm nhìn những khung cảnh mà mình vẫn mong muốn được cùng nhau tới qua chiếc máy chiếu trong phòng bệnh.

Cho tới hôm nay, anh Simon vẫn nhớ như in khoảnh khắc diễn ra đám cưới hôm ấy và xúc động chia sẻ: “Đó thực sự là ngày hạnh phúc nhất đời tôi, chúng tôi đều không quan tâm đến kết quả chẩn đoán của cô ấy. Tất cả những gì tôi mong muốn lúc đó là nhanh chóng cùng vợ mình trở thành một gia đình, cùng cô ấy sống những giây phút cuối đời trong hạnh phúc”.

Hôn lễ của cặp đôi diễn ra tại Bệnh viện Southampton trước sự chứng kiến của những người thân thiết và đội ngũ y bác sĩ tại đây.

Tash Young đã qua đời sau một tháng kết hôn vì bệnh tình quá nặng. Dường như nếu không có đám cưới hạnh phúc với Simon, có thể Tash đã buông bỏ cuộc sống sớm hơn. Vì để cùng anh hạnh phúc lần cuối, cô gái trẻ đã cố gắng gượng tới lúc đó.

Hiện câu chuyện cảm động của Tash và Simon đang được lan truyền trên mạng xã hội và lấy nước mắt của hàng nghìn người. Hình ảnh đôi trai gái mặc trang phục cưới trong bệnh viện trở thành minh chứng cho tình yêu và nghị lực.

Cô dâu đã qua đời ngay sau hôn lễ trong vòng tay chồng.

Sau cái chết của vợ, Simon và gia đình đã kêu gọi quyên góp tiền để hỗ trợ các bệnh nhân ung thư và nhận được sự đồng cảm lớn.

An An (Theo The Sun)