- Bé gái sinh non tháng chỉ nặng 1,2 kg bị tắc ruột sau sinh, bác sĩ phải mổ khẩn cấp nối 4 đoạn ruột tí hon, thông tắc kịp thời để cứu bé.

Tối 8/5, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM cho biết, viện vừa cứu sống kịp thời bé gái sinh non ở 29 tuần tuổi mắc chứng tắc ruột do dị tật teo ruột non từ trong bụng trẻ.

Trước đó, sản phụ L.T.A (quê Quảng Nam) mang thai 29 tuần tuổi phải chấm dứt thai kỳ chuyển dạ sinh non buộc mổ bắt con tại BV Hùng Vương TP.HCM. Thai nhi được chẩn đoán tắc ruột từ trong bụng mẹ, bé sơ sinh sau khi lọt lòng phải chuyển BV Nhi đồng TP.HCM cấp tốc.

Khi nhập viện sơ sinh trong tình trạng nguy kịch, khoa hồi sức sơ sinh tiến hành gây mê phối hợp với khoa ngoại tổng hợp khẩn trương phẫu thuật cứu bé.

Ê-kíp tiến hành gây mê nội khí quản cho trẻ, đặt ống thông dạ dày giảm chướng bụng, phẫu thuật trẻ được theo dõi sát mạch, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ, SPO2,… kết hợp bù nước điện giải, truyền dịch nuôi dưỡng.

Hiện bệnh nhi đang được chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức sơ sinh - Ảnh: BSCC

ThS.BS Tạ Huy Cần, Trưởng khoa ngoại tổng hợp, trưởng êkip mổ cho hay, ca này trẻ sinh non nên khó khăn vấn đề gây mê. Trẻ sinh non, cân nặng thấp, chức năng hô hấp tuần hoàn chưa hoàn thiện nên phẫu thuật khẩn là cả 1 bài toán cân não.

Thời gian là vàng để kíp mổ thông suốt chỗ tắc, tránh để xoắn hay hoại tử ruột, nhiễm trùng và nhiễm độc toàn thân diễn tiến nhanh…

Ca mổ tiến hành cắt bộ đoạn ruột teo và một phần đoạn phình ở trên rồi tái lập lưu thông tiêu hóa theo kiểu tận - bên có dẫn lưu, sinh thiết, lấy phân su và dẫn lưu hỗng tràng cách góc tá hỗng tràng ra da giải áp. Qua 3 ngày mổ, bụng trẻ giảm chướng nhiều, dẫn lưu ruột hoạt động hiệu quả, vết mổ sạch được chăm sóc tốt.

Hiện, bệnh nhi đang được chăm sóc tích cực tại Khoa Hồi sức sơ sinh, tổng trạng trẻ khá dần, thở máy hiệu quả, dinh dưỡng sữa qua đường ruột hoạt động tốt và có triển vọng, không nôn ọc, dẫn lưu ruột non cho dịch tiết.

Phan Nhơn