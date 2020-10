Thị lực giảm, nói năng khó khăn, dễ mất thăng bằng khi đi đứng là các triệu chứng của u não bạn cần đề phòng.

Tin tốt lành là ung thư não chỉ tác động tới 1% dân số toàn cầu nhưng tin xấu là căn bệnh này có rất ít triệu chứng. Ngoài ra, một số biểu hiện của u não giống với các bệnh thông thường như đau đầu, kiệt sức.

Dưới đây là một số triệu chứng quyết định bạn có nên đi khám hay không:

Đau đầu kéo dài

Ảnh minh họa: Conversation

Thậm chí cả các bác sĩ cũng khó phân biệt được các cơn đau đầu do u não hay vì lý do nào khác. “Cảnh báo rõ nhất là khi bạn thấy đau đầu hàng ngày mà không đỡ”, Giáo sư Mike Chen, Trung tâm nghiên cứu và chữa trị ung thư City of Hope (California, Mỹ), nói.

Cơn đau đầu có xu hướng ngày càng tồi tệ và xuất hiện khi bạn tỉnh dậy vào buổi sáng. Do đó, bạn sẽ muốn nằm trên giường lâu hơn.

Giảm thị lực

Bệnh nhân u não thậm chí không nhận thấy thị lực kém đi cho tới khi họ thường xuyên va vào các món đồ, gây ra tai nạn. Hiện tượng đặc biệt này gọi là bán manh hai thái dương - mất một nửa thị trường ở cả hai mắt.

Chúng ta thường thấy triệu chứng trên ở các bệnh nhân có u tuyến yên chèn ép giao thoa thị giác. Khi đó, người bệnh chỉ nhìn thấy hình ảnh ngay trước mặt, không nhìn được vật ở phía bên ngoài thái dương.

Yếu ớt và ngủ thiếp đi

Ảnh minh họa: The Healthy

Phần vỏ não vận động khởi phát và điều khiển hoạt động cơ bắp khắp cơ thể. Bên phải của não điều khiển bên trái của cơ thể và ngược lại. “Nếu có một khối u ở khu vực này, các tín hiệu sẽ bị gián đoạn khiến cơ bắp bị suy giảm chức năng”, bác sĩ Chen cho hay.

Nếu có u não, bạn có thể không cảm thấy đau đớn nhưng chân trái hoặc phải không cử động như bình thường. Tất nhiên, chân tay yếu ớt cũng có thể do một số bệnh khác, trong đó có thiếu hụt vitamin D.

Nói năng khó khăn

Một trong những biểu hiện phổ biến của u não là nói khó, chậm, ngắt quãng. “Các vấn đề về ngôn ngữ như khó tìm từ diễn đạt, không hiểu lời người khác nói là dấu hiệu then chốt của sự tồn tại khối u ở thùy trước và thùy thái dương”, bác sĩ Carruba cho hay.

Trong não có hai trung tâm liên quan tới việc biểu đạt và thấu hiểu ngôn ngữ. Khi khối u xuất hiện có thể ảnh hưởng tới các khu vực này.

Cảm xúc thất thường và hành động liều lĩnh

“Các bệnh nhân có u não có thể bị trầm cảm, cáu giận, lo lắng dù trước đó họ ít có biểu hiện như vậy”, bác sĩ Sumeet Vadera, Đại học California, cho hay. Nguyên nhân liên quan tới khối u ở thùy trán - nơi chịu trách nhiệm cho nhiều cảm xúc của con người.

Cư xử của bệnh nhân cũng xuất hiện sự thay đổi như dễ mất tự chủ, có các hành vi mạo hiểm, làm nhiều việc bị cấm cản.

Nghe kém

Ảnh minh họa: Hearingrehabcenter

Thùy thái dương là vùng thính giác chính, rất quan trọng trong việc lắng nghe âm thanh và ngôn ngữ cũng như khả năng tiếp nhận và hiểu điều nghe được.

“Nếu một bên tai của bạn không nghe được hoặc có tiếng ù, bạn cần thu xếp đi khám để tầm soát liệu có bị u não không”, bác sĩ Carrubba khuyên.

Vô sinh

Não điều khiến hầu hết mọi thứ trong cơ thể chúng ta, bao gồm cả việc sản xuất hormone. Khi khối u tác động tới tuyến yên có thể sản sinh ra quá nhiều hoặc quá ít hormone tùy trường hợp.

Một số phụ nữ sẽ khó khăn khi thụ thai hoặc cho con bú. Bệnh prolactinoma có khả năng khiến sữa mẹ không ổn định. Đó là tình trạng khối u không ung thư của tuyến yên trong não xuất quá mức hormone prolactin.

Mất thăng bằng

Một trong rất nhiều khu vực của não đóng vai trò quan trọng kết hợp hoạt động cơ bắp và sự thăng bằng. Nếu bạn thấy việc đi bộ khó khăn, nhất là trong bóng đêm, phải dựa vào một bên, đó có thể là triệu chứng khối u xuất hiện ở tiểu não.

An Yên (Theo The Healthy)