Hơn hai tháng được các y bác sĩ chăm sóc và mẹ ấp Kangaroo, em bé đã xuất viện về nhà.

Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) vừa làm thủ tục xuất viện cho em bé sinh non, có mẹ mắc Covid-19.

Đầu tháng 7, mẹ bé đang mang thai thì phải nhập viện cấp cứu vì huyết áp cao vượt ngưỡng, test nhanh dương tính với nCoV.

Các bác sĩ nhận định, nếu duy trì thai kỳ, người mẹ có thể bị tiền sản giật, suy thận, xuất huyết não, nhau bong non, rối loạn đông máu. Em bé có thể mất tim thai, suy hô hấp do non tháng, nhiễm trùng…

Em bé sinh non đã được xuất viện sau 2 tháng điều trị

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định mổ lấy thai cấp cứu, nhằm cải thiện sức khỏe cho mẹ và tìm cơ hội sống cho con.

Em bé chào đời non tháng, nặng 850g, được các bác sĩ Khoa Sơ sinh đón về nuôi trong lồng ấp, hỗ trợ hô hấp.

Sau ca mổ, tình trạng huyết áp của sản phụ được kiểm soát bằng thuốc hạ áp, thuốc ngừa co giật. Khi sức khỏe dần ổn định, sản phụ có kết quả xét nghiệm PCR dương tính. Chị được chuyển đến Bệnh viện dã chiến số 1 cách ly, điều trị.

Sau 14 ngày, chị có kết quả xét nghiệm âm tính và được xuất viện, tiếp tục cách ly tại nhà thêm 21 ngày.

Ở bệnh viện, em bé cũng cải thiện sức khỏe mỗi ngày. Bé dần biết vận động tay chân, mở mắt, ăn sữa mẹ đã được thanh trùng.

Sau hơn 4 tuần, tình trạng hô hấp, tiêu hóa của bệnh nhi ổn định dần. Trẻ được chuyển qua thở oxy với áp lực dương liên tục qua mũi, ăn lượng sữa tăng từ 3ml đến 5ml trong sự mừng vui của người nhà và nhân viên y tế.

Khi tình trạng ổn hơn, bệnh nhi chuyển sang khu ICU, được mẹ vào bệnh viện ấp bằng phương pháp Kangaroo.

Bé dần ổn định thân nhiệt, ăn được nhiều sữa hơn. Ngày 8/9, sau sinh 2 tháng 7 ngày, bệnh nhi nặng 1,45kg, được trở về với ba mẹ.

"Mặc dù con đường phía trước còn nhiều gian nan nhưng em bé đã tạo nên nguồn động lực rất lớn cho nhân viên y tế, cũng như cho các bà mẹ phải sinh non", một bác sĩ chia sẻ.

Tú Anh

