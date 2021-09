Người đàn ông 82 tuổi ở huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) sau khi tiêm vắc xin Moderna mũi 1 bị tai biến, chảy máu não được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sáng nay 21/9, trao đổi với VietNamNet, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An, cho biết, Sở đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Hưng Nguyên phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An thành lập Hội đồng kiểm thảo ca tử vong sau tiêm vắc xin Covid-19.

Trước đó, vào ngày 19/9, ông L.H.Y. (82 tuổi), tới tiêm vắc xin ở Trạm Y tế xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên. Ông Y. được khám sàng lọc, đáp ứng đầy đủ các điều kiện để tiến hành tiêm vắc xin. Tuy nhiên, sau hơn 20 phút tiêm, ông Y. có biểu hiện mệt, méo miệng, liệt nửa người...

Ngay sau đó, tổ tiêm chủng đã nhanh chóng cấp cứu và chuyển bệnh nhân lên tuyến trên nhưng sau 1 ngày chữa trị, ông Y. đã mất.

Thông tin ban đầu cho hay, ông Y. tử vong do tai biến sau khi tiêm vắc xin. Tình trạng tai biến có thể xảy ra bất kỳ lúc nào nên nguyên nhân tử vong không phải do tiêm vắc xin. Sở Y tế Nghệ An cũng yêu cầu cơ quan y tế huyện Hưng Nguyên báo cáo cụ thể.

Hiện, bệnh nhân đã được gia đình đưa về nhà làm các thủ tục mai táng.

>>> Thông tin về Vắc xin Covid-19 mới nhất

Bảo An

Chuyên gia đề nghị TP.HCM không xét nghiệm diện rộng Chuyên gia tại TP.HCM đề nghị thành phố không nên tiếp tục xét nghiệm diện rộng vì rất tốn kém, không hiệu quả, chỉ tập trung lấy mẫu những nhóm nguy cơ cao, có triệu chứng và tập trung nguồn lực cho việc bao phủ vắc xin.