Có vị trí xã hội, kết hôn với người chồng tài giỏi, chị H.T.M (32 tuổi, ở Hà Nội) cứ nghĩ cuộc đời sẽ “đầy hoa hồng”, thế nhưng 5 năm qua, chị vẫn mong mỏi được làm mẹ sau 2 lần sảy thai liên tiếp.

Khao khát làm mẹ sau 5 năm kết hôn chưa có tin vui

Với tâm lý “Có bệnh thì vái tứ phương”, chị M đi khám xét đủ loại từ Bắc vào Nam. Nghe lời bạn mách, chị tìm đến Bệnh viện đa khoa (BVĐK) MEDLATEC thăm khám.

Được làm mẹ là khát khao của nhiều phụ nữ, nhất là các chị em có tiền sử sảy thai, thai lưu

BS. Nguyễn Thị Hiền - Chuyên khoa Sản, BVĐK MEDLATEC cho biết, để chẩn đoán chính xác nguyên nhân gây khó có thai và khả năng mang thai sau sảy thai, thai lưu, cần thực hiện thăm khám tổng quát, các xét nghiệm chuyên sâu. Vì vậy, bác sĩ chỉ định vợ chồng chị làm các xét nghiệm cần thiết để tìm nguyên nhân gây khó mang thai.

Khi biết được nguyên nhân của chị M. là do rối loạn nội tiết cùng với hội chứng antiphospholipd, bác sĩ đã tư vấn, kê đơn điều trị. Sau khi tuân thủ theo phác đồ điều trị, chị đã đậu thai thành công. Chị M. vui mừng chia sẻ, giờ đây ngôi nhà của vợ chồng chị trở nên ấm áp và hạnh phúc hơn khi có tiếng con trẻ bi bô gọi bố mẹ.

Thông qua xét nghiệm giúp biết nguyên nhân gây sảy thai, thai lưu

BS. Hiền chia sẻ, nguyên nhân gây sảy thai, thai lưu liên tiếp phần lớn (chiếm 40-50% nguyên nhân) là do di truyền, bất thường phôi thai gây sảy thai. Ngoài ra, còn do các nguyên nhân khác như: Tự miễn do xuất hiện kháng thể kháng phospholipid; Bất đồng nhóm máu mẹ con; Mang gen tan máu bẩm sinh, gen tăng đông Thrombophilia; Bất thường tử cung phần phụ của mẹ: tử cung có vách ngăn, u xơ; Nội tiết, mẹ mắc một số bệnh lý toàn thân: tiểu đường, suy giáp, suy tim; Mẹ nhiễm virus, vi khuẩn trong lúc mang thai như: Rubella, Toxoplasma, CMV, giang mai, thuỷ đậu...

Bên cạnh đó, bác sĩ cũng cho biết, 10% trường hợp sảy thai không rõ nguyên nhân hoặc không tìm thấy nguyên nhân.

Vì vậy, để việc sinh con đạt kết quả như mong muốn, bác sĩ Hiền lưu ý: Những cặp đôi có kế hoạch sinh con nên kiểm tra sức khỏe trước mang thai gồm các bệnh di truyền, truyền nhiễm, quan hệ huyết thống. Nếu thai phụ có tiền sử sảy thai, thai lưu cần đi kiểm tra tìm nguyên nhân. Nếu người có tiền sử mắc các bệnh lý: tiểu đường, tim mạch, huyết áp cao... thì nên trao đổi bác sĩ để có hướng xử lý kịp thời.

Xét nghiệm giúp tìm nguyên nhân sảy thai, thai lưu

Hệ thống máy móc tự động, hiện đại cho kết quả chính xác và kịp thời

BS. Hiền cho biết, để chuẩn bị cho kế hoạch mang thai đạt hiệu quả, cả vợ và chồng nên thực hiện nhiều xét nghiệm.

Về phía vợ nên thực hiện khám và các xét nghiệm sau: Khám phụ khoa, siêu âm tử cung phần phụ, siêu âm bơm nước buồng tử cung (BTC); Xét nghiệm nội tiết để đánh giá nội tiết cơ bản cần cho sự phát triển, phóng noãn và làm tổ của thai; Kháng thể kháng phospholipid - nguyên nhân gây sảy thai, thai lưu liên tiếp; Gen tăng đông Throbophilia; Các virus: Toxoplasma, CMV, rubella...; Sàng lọc bệnh lý tuyến giáp, tiểu đường, gan, thận…

Về phía chồng nên thực hiện khám và các xét nghiệm sau: Xét nghiệm tinh dịch đồ để đánh giá chất lượng tinh trùng, khả năng sinh sản; Xét nghiệm Halosperm: đánh giá đứt gãy ADN của tinh trùng để bác sĩ có thể quyết định lựa chọn kỹ thuật hỗ trợ sinh sản phù hợp cho mỗi cặp vợ chồng.

Ngoài ra, cả 2 vợ chồng cần thực hiện thêm các xét nghiệm: Tổng phân tích máu, nhóm máu, các bệnh lây truyền qua đường tình dục (Viêm gan B, C, HIV, giang mai), điện di huyết sắc tố, nhiễm sắc thể đồ…

BVĐK MEDLATEC - địa chỉ khám thai của nhiều mẹ bầu

Bên cạnh đó, phụ nữ cũng cần bổ sung vitamin, acid folic, DHA trước mang thai ít nhất 3 tháng, ăn uống đủ chất, tinh thần thoải mái, để dễ thụ thai cũng như tốt cho sức khoẻ của mẹ và thai kỳ trong thời gian mang thai.

Thế Định