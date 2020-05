- Trong cùng một ngày 10/5, các bác sỹ khoa Phụ Sản và khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa Hùng Vương đã liên tiếp cấp cứu ba ca sinh cực non, em bé bị suy hô hấp, tiên lượng rất nặng.

Theo đó, một sản phụ mang thai 26 tuần, hai sản phụ mang thai 28 tuần đều nhập viện trong tình trạng đau bụng hạ vị từng cơn và ra nước đường sinh dục.

Bác sỹ CKI Tạ Anh Kiên – Trưởng khoa Phụ Sản Bệnh viện đa khoa Hùng Vương thông tin chi biết: các sản phụ đều được đưa tới cấp cứu trong tình trạng chuyển dạ giai đoạn II, tuổi thai từ rất non tới cực kỳ non, nhẹ cân, đã vỡ ối. Qua thăm khám, bác sĩ xác định cả ba sản phụ đều viêm đường sinh dục. Đây chính là một trong các nguyên nhân dẫn đến sinh non.

Ngay lập tức, các bác sĩ sản khoa và nhi khoa được huy động, chia làm nhiều kíp vừa cấp cứu cho sản phụ, vừa nỗ lực hết sức để cứu các em bé.

Ba bé sơ sinh trào đời trong tình trạng rất non và nhẹ cân. Các bé được đưa vào lồng ấp, hỗ trợ thở máy bằng khí áp lực dương, cách trùng với bên ngoài. Được biết, cả ba em bé đều rất yếu, suy hô hấp, nguy cơ nhiễm khuẩn sơ sinh, tiên lượng rất nặng.

Các em bé sơ sinh đều được đưa vào lồng ấp, hỗ trợ thở máy bởi tình trạng rất yếu - Ảnh: BVCC

Với sự nỗ lực của kíp cấp cứu, hiện các sản phụ và trẻ sơ sinh đều an toàn. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, chặng đường phía trước của ba bé rất gian nan, đối mặt với rất nhiều nguy cơ nguy hiểm đến mạng sống.

Có rất nhiều nguyên nhân gây sinh non ở thai phụ, bao gồm nhiễm khuẩn đường sinh dục, nhiễm khuẩn mãn tính; tình trạng tâm lý stress khi mang thai; chế độ lao động, sinh hoạt không hợp lý; biến chứng về rau thai, rau bong non, rau tiền đạo, thiểu năng rau.

Ngoài ra, những bà mẹ có bệnh nền như viêm gan B, tiểu đường, bệnh tim; khoảng cách giữa hai lần có thai quá ngắn; người mẹ tiền sử sinh non,… đều có nguy cơ sinh non rất cao.

Trẻ sinh non tùy thuộc vào tuổi thai đối mặt với nhiều nguy cơ, trong đó nguy cơ trước mắt là không thể sống nếu tuổi thai cực kỳ non. Đến sau này, trẻ có thể gặp các biến chứng như còn ống động mạch, bệnh lý võng mạc, nhiễm trùng, vàng da nặng, thiếu máu,...

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, để phòng chuyển dạ sinh non, các bà mẹ khi mang thai cần quản lý thai tại cơ sở có uy tín và thực hiện đầy đủ các hướng dẫn cụ thể của bác sĩ.

Bên cạnh đó, để tránh các bệnh viêm nhiễm phụ khoa khi mang thai, cần giữ vệ sinh vùng kín, mặc đồ lót có chất liệu thoáng mát, quan hệ tình dục lành mạnh, không thụt rửa vào sâu bên trong vùng kín, không dùng các loại dung dịch vệ sinh có độ pH không phù hợp,…

Nguyễn Liên