Khoảng 3h sáng 8/12, bệnh nhân Covid-19 này đã mang theo đồ đạc cá nhân, mặc quần áo bệnh viện để bỏ trốn về quê.

Trao đổi với VietNamNet tối 8/12, đại diện của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xác nhận thông tin trên.

Theo đó, người bệnh tên T.V.T., nam giới, sinh năm 1966, trú tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

Bệnh nhân có tiền sử xơ gan cổ trướng, viêm gan B, uống rượu nhiều. Sau khi xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính vào ngày 5/12, người bệnh được chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị do có nguy cơ chuyển nặng.

Đến khoảng 3h sáng 8/12, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương phát hiện bệnh nhân T. đã mang theo đồ đạc cá nhân, mặc quần áo bệnh viện bỏ trốn.

Ngay lập tức, bệnh viện đã huy động lực lượng để tìm kiếm F0. Đồng thời, thông báo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hưng Yên, Công an TP Hà nội, Công an tỉnh Hưng Yên, Công an xã Kim Chung (huyện Đông Anh) về trường hợp này để phối hợp giải quyết.

Theo thông tin mới nhất, chiều nay, bệnh nhân đã được phát hiện ở quê nhà Hưng Yên. Được biết, sau khi trốn khỏi viện, người bệnh đi xe ôm về quê.

Hiện bệnh nhân điều trị Covid-19 ở Hưng Yên, được CDC Hưng Yên quản ý.

