Bệnh nhân ở Vĩnh Phúc uống cùng lúc 47 viên thuốc hạ huyết áp, gây nhiễm độc cơ thể, hôn mê và tử vong.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc vừa tiếp nhận 2 trường hợp ngộ độc thuốc hạ huyết áp Amlodipin do sử dụng quá liều. Trong đó bệnh nhân T., 82 tuổi đã tử vong.

Cụ T. có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường và nhiều bệnh lý nền. Tuy nhiên cụ thường xuyên tự dùng thuốc không tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ. Đỉnh điểm, cụ T. đã uống cùng lúc 47 viên Amlodipin 5mg (tổng liều lượng 235mg), gây nhiễm độc cơ thể.

Bệnh nhân được chuyển đến viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, suy đa tạng. Dù được các bác sĩ hồi sức cấp cứu tích cực và dùng hệ thống tim phổi nhân tạo hỗ trợ, song bệnh nhân đã không qua khỏi.

Trường hợp còn lại là bệnh nhân C., 60 tuổi, được chuyển vào viện ngày 19/12 trong tình trạng tụt huyết áp nặng.

Bà C. vẫn đang điều trị tại bệnh viện sau khi uống 29 viên thuốc hạ huyết áp

Bà C. cũng là người có tiền sử tăng huyết áp và được bác sĩ kê đơn dùng thuốc hạ huyết áp thường xuyên. Đêm trước khi nhập viện, bà C. bị mất ngủ, bật dậy uống thuốc an thần cho dễ ngủ nhưng không may uống nhầm 29 viên thuốc hạ huyết áp Amlodipin 5mg (tổng liều lượng là 145 mg) dẫn đến tụt huyết áp, choáng ngất.

May mắn bệnh nhân được cháu phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên đã qua nguy kịch. Hiện sức khỏe và tinh thần dần ổn định.

BS Trần Giáp, Phó trưởng khoa Cấp cứu cho biết, Amlodipin là thuốc phổ thông, được kê đơn khá thường xuyên trong điều trị bệnh lý tăng huyết áp. Thông thường thuốc được chỉ định liều dùng từ 1 - 2 viên/ngày, tuy nhiên rất nhiều bệnh nhân tự ý uống tăng liều để hạ huyết áp nhanh, dẫn tới ngộ độc.

“Khi uống quá liều, trường hợp nhẹ có thể bị ngất, nặng là hạ huyết áp không phục hồi và nhiều biến chứng nguy hiểm khác, có thể tử vong”, BS Giáp cảnh báo.

Theo BS Giáp, các triệu chứng uống quá liều thuốc hạ huyết áp thường là nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, đánh trống ngực, chuột rút, người lạnh, tê phù chân tay… Ngay khi đó, cần đưa bệnh nhân đến các cơ sở y tế cấp cứu.

BS Giáp khuyến cáo, người dân, đặc biệt là những người có bệnh lý tăng huyết áp nên kiểm tra huyết áp thường xuyên và đến cơ sở y tế khám định kỳ để được bác sĩ chuyên khoa tư vấn, lựa chọn thuốc và kê đơn sử dụng, điều chỉnh liều lượng phù hợp.

Việc tuân thủ điều trị, uống thuốc theo đơn sẽ giúp bệnh nhân giảm các nguy cơ tai biến mạch máu não, đột quỵ, suy tim, tránh tác dụng phụ không mong muốn và quá liều gây ngộ độc.

Thúy Hạnh